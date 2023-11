Solidarietà Prevenzione, donazioni e canti

La solidarietà è una catena alla quale ogni giorno si aggiungono nuovi anelli. In occasione della Giornata mondiale del diabete del 14 novembre e nell’ ambito delle campagne di sensibilizzazione rivolte ai temi della salute, il Lions Club Forlì Giovanni de’ Medici, in collaborazione con l’associazione Diabete Romagna si è fatto promotore di un’iniziativa dedicata all’esecuzione di uno screening della glicemia. L’iniziativa, alla quale hanno aderito anche tutti gli altri Club di Forlì, si è svolta al centro commerciale Puntadiferro.

Il gruppo coro Gospel Intercity di Forlì ha rallegrato con il gruppo di 17 coristi l’intero pomeriggio di casa Nazaret con canti meravigliosi: alcuni nonni hanno partecipato cantando con passione. Il tutto si è concluso, come da tradizione, con castagne, dolci e cagnina per tutti.

Grande successo anche per l’evento sportivo ‘Tin bota Romagna half marathon’: quasi 2000 persone, hanno partecipato all’evento sportivo che ha l’obiettivo di sostenere con le quote di partecipazione gli impianti sportivi colpiti dall’alluvione del maggio scorso. Grande risultato in termini di sostegno all’iniziativa che ha portato i partecipanti ad attraversare con i 3 percorsi i quartieri della città colpiti dall’alluvione: la partenza da piazza Saffi, San Benedetto, San Tomè, Cava, Romiti. I generi alimentari predisposti per rifocillare i partecipanti che sono avanzati dopo la gara sono stati destinati ai bisognosi.

Il Lions Club Forlì Host continua la raccolta di occhiali usati da inviare al Centro Italiano Lions di Chivasso per essere recuperati e successivamente distribuiti ad abitanti dei paesi del terzo mondo con problemi di vista, che non hanno la possibilità economica per comprarne un paio. Dopo una spedizione di circa 5.000 occhiali avvenuta nei mesi scorsi, al momento oltre 1.400 paia sono nelle disponibilità del Club pronti per essere inviati a sottoporre all’azione di rigenerazione. Il Lions Club Forlì Host ha iniziato questo service 12 anni fa coinvolgendo alcuni negozi del settore ottico della città che continuano tuttora questa attività, come: Ottica Gallery, Villa e Queens, ai quali si sono aggiunti: Giuliani (largo De Calboli), Giuliani (viale Roma), Ghetti, Benini, Pretolani. Nel corso degli ultimi anni alla raccolta si sono uniti il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, Forlifarma Spa e Federfarma. Tutti i cittadini possono contribuire ad incrementare la raccolta in caso di sostituzione dei propri occhiali.

L’azienda agricola Orto Mio da anni è a fianco dello Ior, e l’ha dimostrato anche ultimamente, partecipando prima alla Charity Dinner al San Giacomo e poi alla campagna ‘La prevenzione sta bene a tutte’. A quest’ultima hanno preso parte tutte le donne di Orto Mio, indossando il braccialetto magenta, simbolo della prevenzione oncologica.