Solidarietà Prevenzione, donne e donazioni

La macchina della solidarietà procede spedita in città, con tante iniziative dedicate a chi ha bisogno. La salute si costruisce con le scelte di tutti i giorni, anche nei luoghi di lavoro. Prevenzione primaria, alimentazione e sani stili di vita sono stati i temi dell’incontro organizzato a Ravenna con gli esperti dello Ior, nell’ambito di un progetto speciale promosso da Legacoop e Federcoop Romagna.

Il Leo Club e il Lions Club Forlì Host hanno donato allo Ior altri 4.000 euro per sostenere il progetto di umanizzazione del reparto di Chirurgia e Terapie Oncologiche Avanzate dell’ospedale Morgagni-Pierantoni. In questo caso i due Club hanno consegnato a Fabrizio Miserocchi, direttore dello Ior, l’intero ricavato della partecipazione a Commercianti per un giorno, che ammontava a 2.700 euro. Inoltre sono stati versati 1.000 euro di un’anonima donatrice.

Continuano i service di solidarietà proposti dal Rotary Club Forlì. Nei giorni scorsi una rappresentanza dei soci ha partecipato presso la sede della Protezione Civile di Forlimpopoli ad un’iniziativa conviviale di raccolta fondi per sostenere i territori alluvionati. Va avanti, inoltre il service di solidarietà presso la mensa della Caritas di Forlì. Inoltre, il Gruppo Consorti si è recato alla mensa San Francesco a Santa Maria del Fiore per la consegna di una lavastoviglie.

Nella cornice della nuova palestra comunale di Castrocaro Terme, si è celebrato il grande cuore delle donne attraverso lo sport. Un evento che ha coinvolto tante donne, organizzato insieme all’Amministrazione Comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Lilt, Aics, Aics Volley e AiCS Basket School.

E’ stata una serata dedicata alle donne anche quella che l’8 marzo si è tenuta a palazzo Albicini in un salone gremito e promossa dal Circolo Aurora insieme a Fidapa e Soroptmist Club International Forlì, unite nel concerto ‘Note per le pari opportunità’, a sostegno delle case protette per le donne vittime di violenza.

In occasione della giornata mondiale delle malattie rare Amar-odv ha deciso di donare materiale didattico, giocattoli ed altri beni, alla unità operativa di Neuropsichiatria Infanzia e adolescenza di Forlì.