Solidarietà protagonista Si moltiplicano le iniziative

La vera protagonista dell’alluvione che ha colpito la Romagna è la solidarietà. Non si fermano infatti le iniziative di aziende e privati, che continuano a donare fondi e beni concreti.

In prima linea sin dai primi giorni della tragedia, Coop Alleanza 3.0 ha messo a disposizione beni di prima necessità per i cittadini colpiti e per i volontari ma anche materiali da lavoro come pale o secchi. Inoltre, l’1% delle vendite di prodotti a marchio Coop è stato fin da subito destinato a progetti di sostegno e a livello nazionale la cooperativa ha donato un milione di euro alle regioni di Emilia-Romagna e Marche. È stata creata inoltre una raccolta fondi tra soci e consumatori, che al momento tocca i 60mila euro destinati alla ricostruzione del territorio. Per i lavoratori Coop colpiti direttamente, l’azienda ha istituto un ulteriore fondo di solidarietà, al quale ha già devoluto 100mila euro, ai quali aggiungere i contributi di tutti i lavoratori che desiderano donare e ha attivato lo strumento ’Banca ferie solidali’, attraverso cui i dipendenti possono regalare le loro giornate di ferie ai colleghi alluvionati che devono assentarsi da lavoro per sistemare i danni.

Si aggiunge a Coop anche il gruppo Arca Commerciale, azienda cesenate che ha aperto una raccolta fondi presso i punti vendita Famila e Famila Market, dove i clienti potranno donare e per ogni euro versato, Arca ne devolverà un altro. L’iniziativa scade l’11 giugno.

L’iniziativa di Ferretti Group è invece rivolta ai dipendenti delle sedi di Forlì e Cattolica che hanno subito danni alla propria abitazione. Per loro è previsto un contributo fino a 10mila euro insieme alla possibilità di accedere a un finanziamento agevolato a tasso zero fino a 5mila euro e sarà possibile per loro richiedere di nuovo la stessa cifra sotto forma di anticipazione del Tfr. Le giornate di assenza di queste persone saranno coperte da Cigo (cassa integrazione guadagni ordinario) con integrazione aziendale al 100% per garantire la piena retribuzione.

Non vengono trascurati gli animali nelle opere di solidarietà di questi giorni. Almo Nature, azienda di pet food, ha deciso di donare 200mila pasti per cani e gatti colpiti dall’alluvione in Romagna. I pasti, disponibili dal 1° giugno, si possono ritirare nei negozi aderenti all’iniziativa oppure possono essere consegnati a domicilio grazie ai volontari di Oipa e Enpa. La lista di punti vendita aderenti nella provincia di Forlì-Cesena è consultabile al link www.almonature.comitinsieme-per-la-romagna, così come la lista di contatti a cui rivolgersi in caso di impossibilità di spostamento.

Alcuni contributi arrivano anche da fuori Italia, nello specifico da Losanna, sede di Tetra Laval, gruppo composto da Tetra Pak, Sidel e DeLaval. L’azienda ha deciso di devolvere 500mila euro all’agenzia regionale per la sicurezza territoriale e alla protezione civile dell’Emilia Romagna, oltre al contributo volontario dei dipendenti locali nella zona.

Serena Savoia, presidente della onlus Amici della Pieve, ha deciso di donare 1.500 euro al vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza da destinare alla Caritas diocesana, la quale si preoccuperà di aiutare le famiglie che hanno perso tutto.

Qualche giorno fa l’Emporio della Solidarietà di Forlì ha riaperto le porte, grazie al lavoro di pulizia e sistemazione dei volontari. È però ancora possibile destinare delle donazioni al centro attraverso l’associazione Empori Solidali Emilia-Romagna tramite bonifico bancario all’IBAN IT98M0854213200000000077081 intestato a Caritas diocesana Forlì-Bertinoro con causale ’Emergenza alluvione’ oppure donando online tramite la campagna di crowdfunding FORLINSIEME. In alternativa, si può anche devolvere cibo non deperibile mettendosi in contatto con Andrea Turchi al numero 380 1777197.

Martina Rossi