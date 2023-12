Solidarietà senza incagli. Tredozio accoglie Cavezzo

Le dure conseguenze del terremoto dello scorso 18 settembre a Tredozio continuano a pesare sulla dura realtà del paese dell’alta valle del Tramazzo, dove, per fare un solo esempio, restano sfollate 79 famiglie, con 156 persone.

Di conseguenza anche la sensibilità di molte persone continua a trasformarsi in solidarietà verso le necessità degli abitanti. Sottoscrizioni sono state lanciate dalla casa di riposo, che su 41 ospiti ne ha trasferiti 23 a Faenza per l’inagibilità della parte vecchia della struttura (necessario 1milione per la ristrutturazione); e dal Comitato genitori per la ricostruzione e le necessità attuali della scuola.

L’Associazione nazionale Alpini si è accollata l’acquisto delle casette per le famiglie sfollate, da installare a primavera sopra al palazzetto dello sport. A proposito dell’associazione genitori, nei giorni scorsi è arrivata da Cavezzo, in provincia di Modena, una delegazione con un assegno di 5mila euro.

"La delegazione di Cavezzo (foto) – dice Federica Continelli, presidente del Comitato genitori di Tredozio – era guidata dalla sindaca, Lisa Luppi, accompagnata da un assessore, nonché dal presidente dell’Auser, l’associazione che si è data molto da fare per la raccolta fra altre associazioni, enti e cittadini. Cavezzo, oltre 7mila abitanti, è uno dei comuni colpiti dal terremoto dell’Emilia nel 2012. Ecco perché la popolazione è stata così sensibile verso le nostre esigenze".

"All’incontro ha partecipato anche la nostra sindaca, Simona Vietina – prosegue la presidente Continelli –, che ha ringraziato la collega emiliana e tutti i partecipanti della delegazione".

"Il gesto della popolazione e delle istituzioni locali, guidate dalla sindaca del comune emiliano, – sottolinea Simona Vietina – è commovente non solo per la somma consistente, ma anche per il gesto di generosità accompagnato da tanto entusiasmo".

Attualmente gli 88 alunni della scuola dell’infanzia, primaria e medie seguono le lezioni all’interno delle tende nel palazzetto dell sport, dopo essere rimasti nelle tende all’esterno per alcune settimane, dopo il terremoto e la dichiarazione di vigili del fuoco e tecnici che l’edificio scolastico era inagibile e la stima che sarebbe stato meglio abbatterlo e ricostruirlo.

Come ha annunciato la sindaca Vietina, i nuovi moduli per le aule scolastiche saranno montati nei prossimi mesi davanti al palazzetto dello sport e il trasloco dovrebbe avvenire durante le vacanze di Pasqua.

q. c.