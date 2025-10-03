Solidarietà sociale, la ’lectio’ di Viola

Il Consorzio di Solidarietà Sociale Forlì-Cesena festeggia, oggi, 40 anni di cooperazione con una tavola rotonda alla Chiesa di San Giacomo alle 17. All’interno del sistema consortile operano circa 600 lavoratori e 300 volontari che offrono servizi e attività in grado di intercettare ogni giorno oltre 5.000 beneficiari.

"Questi 40 anni sono la testimonianza di come la cooperazione sociale possa costruire comunità più giuste, inclusive e resilienti – afferma il presidente del Consorzio, Marco Conti –. L’evento di oggi vuole essere un momento di festa, ma soprattutto, un’occasione per rilanciare insieme una visione condivisa del nostro territorio".

Ad aprire l’incontro sarà la lectio magistralis della giornalista Alessandra Viola, dedicata agli ecosistemi naturali come modelli per uno sviluppo sostenibile. A seguire Viola dialogherà con i quattro ex presidenti del Consorzio di Solidarietà: Gianfranco Marzocchi, Claudio Marconi, Fabio Magnani e Maurizia Squarzi, in un confronto guidato da Davide Drei, responsabile welfare di Confcooperative Emilia-Romagna. Si chiude con gli interventi di Stefano Granata, presidente di Federsolidarietà nazionale, e Maurizio Grandini, presidente di Confcooperative nazionale.

La base sociale del Consorzio è formata da 5 cooperative sociali (L’Accoglienza, Cavarei, Lamberto Valli, L’Aquilone e Paolo Babini) e due associazioni di volontariato (Amici di Don Dario e Comitato per la lotta contro la fame nel mondo). In questi 40 anni sono stati ben 41 gli enti del terzo settore che vi hanno aderito. Per informazioni: www.cssforli.it.