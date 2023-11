Solidarietà ‘spalata’. Dalle cene 10mila euro

Si è concluso nei giorni scorsi il progetto di solidarietà denominato ‘Serata Spalata’, dedicato alle popolazioni alluvionate della Romagna: articolata in tre appuntamenti conviviali, da fine agosto a metà novembre, l’iniziativa si è estesa tra costa, città e collina, raccogliendo ovunque un ottimo riscontro di pubblico. Tra i 21 chef, pasticceri e pizzaioli che si sono alternati nelle tre date, prestando la loro opera gratuitamente, c’era anche Matteo Cameli, chef e titolare del ristorante e albergo diffuso ‘Al vecchio convento’ di Portico. Proprio a Portico si è tenuta, il 1° ottobre, la seconda delle tre serate in calendario.

"‘Spalato’, in slang romagnolo, significa qualcosa di esageratamente bello e dunque imperdibile – dice Katia Piazzi, che ha organizzato l’iniziativa benefica assieme a Giulia Minardi, Laura Giorgi e Greta Sartarelli –. Ma oggi, inevitabilmente, il termine rimanda alle immagini di quanti, ‘armati’ di pala e sorriso, all’indomani dell’alluvione hanno cominciato a risistemare la propria terra e quella di amici, parenti o, in molti casi, di completi sconosciuti. Ciò che è successo in Romagna a maggio, e poche settimane fa nella vicina Toscana, ha portato fango e distruzione, ma anche la consapevolezza che siamo una comunità. E come tale continuiamo ad aiutarci, concretamente, in attesa che le attività possano ripartire con i giusti contributi".

Il ricavato dei tre appuntamenti ammonta a poco più di 10mila euro ed è stato interamente devoluto ad alcune realtà danneggiate dalle alluvioni. In particolare, l’incasso del primo e terzo appuntamento sono stati destinati alla pizzeria e panificio ‘O Fiore Mio hub’ di Faenza e all’associazione di aziende vinicole Brisighella Anima dei Tre Colli, danneggiate dalle frane; mentre i beneficiari del secondo appuntamento – tenutosi, appunto, nel locale di Cameli – sono stati la Trattoria Montepaolo a Dovadola, chiusa da maggio, e alcune famiglie di Portico.

Maddalena de Franchis