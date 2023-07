Solidarietà Tanti aiuti ai bambini in difficoltà

Festeggiamenti e solidarietà si sono intrecciati spesso in città nelle ultime settimane. La seconda tappa del ‘Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche’ che si è tenuta al parco di via Dragoni ha riscosso un grande successo. Scopo della manifestazione era di promuovere la conoscenza delle cure destinate alle malattie pediatrice per le quali non c’è cura: tanti i professionisti sanitari presenti afferenti ai diversi servizi che si integrano per garantire questo tipo di assistenza sul territorio forlivese. La festa – a margine del popolare torneo estivo del ‘Marghe All Star’ – è stata possibile grazie ai volontari di Clown terapia ‘Vip Forlì’ e agli atleti di ‘Wheelchair Basket’.

Tutto esaurito e tanta solidarietà per la serata realizzata alla Fabbrica delle Candele ‘Sulla rotta del cuore. Storie di vite e di mare in musica’, dell’associazione Salute e Solidarietà e dal Centro Studi per il Volontariato e la Solidarietà dell’Ausl ‘Giovanni Donati’. L’evento ha visto sul palco il gruppo musicale Doors too Ballon (band di cardiologi) e altri medici musicisti, vittime dell’alluvione e volontari, oltre alla partecipazione del già comandante della nave Amerigo Vespucci, Gianfranco Bacchi.

Un folto gruppo di socie e di soci del Lions Club Forlì Host, con in prima fila la presidente Giulia Margotti, ha visitato la Casa Santa Margherita della Domus Coop, che si caratterizzerà per accogliere giovani madri sole e in difficoltà con i loro bambini. "Il nostro intervento finanziario – ha evidenziato Giulia Margotti - ammonta a 21.000 euro sui 90.000 necessari per l’acquisto degli arredi".

Per la giornata mondiale del gioco, Anabela Ferreira, segretaria del Soroptimist Club di Forlì, con alcune socie e Flavio Milandri, presidente dell’associazione Fantariciclando, ha consegnato 160 libri per bambine e bambini degenti in Pediatria al Morgagni-Pierantoni. I volumi sono stati raccolti grazie anche alla collaborazione del Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo.

L’impresa sociale Altremani compie un anno e festeggia in carcere. Lo scopo dell’associazione è quello di lavorare sui temi dell’esecuzione penale, operando a favore della sicurezza sociale. In occasione dell’assemblea soci, Carmela De Lorenzo, nuova direttrice del carcere di Forlì, ha incontrato pubblicamente i membri dell’associazione e festeggiato con loro il traguardo.