Solidarietà Tanti cuori pronti a donare

La solidarietà ha tanti volti. Ad esempio quelli di coloro che hanno preso parte all’evento ‘La Befana sui pattini ai Romiti’, organizzato dall’associazione sportiva ‘Forlì Roller’, lasciando un’offerta libera che ha consentito di raccogliere i fondi che sono poi stati donati alla Caritas parrocchiale Santa Maria del Voto dei Romiti. Le offerte libere lasciate dai visitatori del presepe meccanico di Carpena, invece, sono servite all’acquisto di sei aste porta flebo da donare al reparto di Pediatria del Morgagni-Pierantoni. Presenti alla cerimonia anche i due maestri presepisti Matteo Zannetti e Denis Fantuzzi che, da tre anni, realizzano la loro opera all’interno dell’area verde del quartiere. "Il nostro presepe – dichiarano Zannetti e Fantuzzi – oltre al messaggio di amore e di pace che gli è proprio, ha l’obiettivo di tramutarsi in solidarietà e beneficienza". E anche un calciatore del Cesena ha visitato la Natività dando un contributo economico.

L’associazione ‘Mìrcul sera’ si è ritrovata presso il ristorante ‘Big Bar’ per la consueta cena sociale. Una consolidata tradizione che si protrae dal 2012 con gli appuntamenti mensili che si sono succeduti, ininterrottamente per tredici anni, al primo mercoledì di ogni mese. Il recente appuntamento è stato l’ultimo: i componenti dell’associazione hanno deciso di chiudere una tradizione che, nel corso degli anni, ha rivestito anche un aspetto sociale con la raccolta di fondi destinati in beneficenza ad enti che si occupano di assistenza sociale tra i quali il Villaggio Mafalda di via Dragoni. Curiosità: presidente di lungo corso del gruppo è Ivan Salvigni, ex calciatore (era un’imprendibile ala destra) del Forlì nonché del Milan del mitico Nero Rocco.

Promuovere sani stili di vita alimentari e valorizzare il legame tra cibo, salute e territorio: è questo l’obiettivo del percorso avviato da Coldiretti Forlì-Cesena ed Epaca Forlì-Cesena, in collaborazione con l’Ausl. Nell’ambito di questo percorso è stata inaugurata la ‘Cucina didattica’ presso la Casa di Comunità di Forlimpopoli, un progetto a cura dell’Ausl, cui Coldiretti ed Epaca hanno contribuito attraverso la fornitura di un rinfresco a chilometro zero.

Disabilità e professionalità possono convivere. È questa la sfida affrontata dal corso di formazione gratuito ‘Informatica e servizi digitali’ organizzato dalla coop sociale ‘Treottouno’ in collaborazione con Anffas, Fish onlus e Irecoop. A partecipare sono persone svantaggiate e fragili che, con l’acquisizione di competenze specifiche, hanno l’occasione di scoprire nuove opportunità.