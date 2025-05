Solidarietà trasversale: "Non ci siamo mai fermati. Accolte tutte le richieste"

Filippo Monari, direttore della Caritas di Forlì-Bertinoro, riflette, a due anni di distanza, sugli eventi dell’alluvione del 16 maggio 2023 e sulle conseguenze sui servizi della diocesi, che, tra le altre cose, effettua attività di accoglienza, mensa e ambulatorio medico.

Filippo Monari, quali sono stati gli effetti dell’alluvione sui servizi che offrite agli utenti?

"Per noi l’alluvione è stata prima di tutto qualcosa che ci ha colpito direttamente, e che in qualche modo continua a condizionarci ancora. La struttura più colpita è stata l’Emporio della Solidarietà, dove le famiglie vengono a far la spesa, e c’è una grande circolarità di beni materiali che raccogliamo, conserviamo e distribuiamo. È stato allagato totalmente, così come l’area del seminario e la parrocchia di San Benedetto, risultando in quasi 150mila euro di beni. Per noi è il polo di carità più importante del territorio, che oggi serve 2500 persone".

Che tipi di aiuto avete ricevuto nell’immediato?

"Sono arrivati tantissimi giovani ad aiutarci, ma soprattutto abbiamo fatto appello alla rete Caritas, sia nazionale che regionale, che ci ha fornito tutto il necessario per mettere a lavoro i volontari".

Come vi siete mossi nei giorni appena successivi all’alluvione?

"Il 31 maggio abbiamo riaperto l’Emporio. Poi abbiamo istituito un programma di supporto di ascolto alle famiglie in più parti della città, attraverso parrocchie e centri di ascolto, e abbiamo raccolto le richieste dei cittadini e delle istituzioni".

Quali sono state le conseguenze a lungo termine che avete osservato nei vostri servizi?

"In questi anni c’è stato un cambiamento di persone che ci hanno chiesto aiuto: all’inizio c’era un po’ di imbarazzo nel rivolgersi alla Caritas da parte dei nuovi utenti, soprattutto famiglie, magari già con due stipendi, che si sono ritrovate in situazioni di emergenza con spese ingenti da affrontare. Questa situazione si è poi sbloccata, perché c’è stata una grande solidarietà tra le persone: abbiamo incontrato più di 470 famiglie e iniziato subito l’ascolto, che non si è fermato neanche durante l’estate, quando i problemi immediati erano passati. Nel frattempo non abbiamo smesso di raccogliere aiuti e finanziamenti, per un totale di 2 milioni di euro redistribuiti interamente alle famiglie. Ma c’è ancora tanto da fare, e lo vediamo già con le piogge più intense, quando emerge la tensione, l’angoscia e la paura di dover ritornare in quelle situazioni".

Sergio Tomaselli

Sofia Vegezzi