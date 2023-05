Solidarietà travolgente Modigliana, fondi e visite di personaggi di spicco

di Giancarlo Aulizio

Modigliana è stato il comune più duramente colpito dalle devastanti alluvioni di questo mese, e descritto dal suo sindaco Jader Dardi come ‘Il paese delle 200 frane’. In queste circostanze, subito dopo la presa d’atto del disastro da parte della popolazione, scatta sempre un sentimento di solidarietà: scaturito prima all’interno della comunità colpita e poi anche dall’esterno, con aiuti materiali e morali che provengono da persone non residenti ma emotivamente coinvolte.

Un esempio l’arrivo di Ambra Angiolini in paese mercoledì scorso. La molto apprezzata attrice e conduttrice televisiva e radiofonica, è stata coinvolta da un gruppo di giovani locali ad aiutare questo borgo. Anna Perini ha avuto il primo contatto e conferma il suo immutato interesse perché: "Ambra non ci molla, continua a postare sui social e nelle storie di Istagram la nostra situazione e le coordinate bancarie (44K 08542 67870 000 000 309311) per fare il bonifico alla Pro loco di Modigliana e ne parla continuamente alla sua radio Capital". Poi il venerdì seguente il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, ha annunciato la disponibilità della somma necessaria per ricostruire il ponte crollato in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, detto di Castronchino. Fino ad allora erano stati raccolti in totale oltre 3 milioni e 200mila euro per gli aiuti all’Emilia Romagna, sul conto aperto dal Corriere della Sera. La cifra necessaria per ricostruirlo, in poche settimane, è già disponibile come stanziamento immediato, il resto sarà destinato ad altri interventi urgenti. In seguito, sono giunte le dichiarazioni del senatore Pierferdinando Casini e del giornalista Antonio Polito, che si sono resi disponibili a venire in paese per un evento dedicato alla raccolta fondi per la popolazione.

Venerdì scorso la piazza principale si è animata con DJ che si sono esibiti gratuitamente, tra i quali il promotore Ebro Carloni, vari cantanti e musicisti e la vocalist bolognese Jacquelene. Serata organizzata da quattro bar: Coffe Breack, Centrale, Piazanova, il Kremlino bar della Quercia. Ieri l’ultima donazione al sindaco Jader Dardi da parte di Martino Mercatali, past president Round Table Italia e Simone Maretti Round Table Faenza che hanno donato due generatori, tre idropulitrici, una pompa. Era presente anche Alessandro Liverani, tecnico agronomo.