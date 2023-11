Solidarietà Va di corsa la lotta al cancro

Quando il divertimento incontra la solidarietà. Ha registrato il tutto esaurito la StraWoman, la corsa-camminata non competitiva dedicata alle donne che ha animato la domenica inaugurale del distretto commerciale Formì. Madrina d’eccezione dell’evento è stata l’atleta olimpica Gaia Sabbatini, campionessa europea under 23 dei 1500 metri piani nel 2021, che ha corso insieme al pubblico, creando una lunga carovana tutta in rosa, con partenza da Pieveacquedotto per poi arrivare in centro a Forlì. Alla corsa hanno preso parte circa 500 persone e parte del ricavato dei biglietti è andata a sostegno dello Ior: sono stati raccolti 1.000 euro, consegnati al direttore dello Ior Fabrizio Miserocchi.

Proprio lo Ior, da parte sua, è reduce da un importante evento solidale al San Giacomo: una speciale ‘charity dinner’ (ovvero una cena di beneficenza) il cui ricavato servirà a sostenere i lavori di ristrutturazione e di umanizzazione del reparto di Chirurgia Senologica del Morgagni-Pierantoni per rendere più piacevole la degenza delle donne costrette a operarsi al seno dopo una diagnosi di tumore. A tavola si sono sedute 200 persone, per un contributo finale di oltre 19.000 euro.

Coop Alleanza 3.0, invece, ha effettuato una donazione di 15.000 euro proveniente da una raccolta fondi interna che sono sttati destinati alla struttura di Immunoterapia e Immuno-Gene Therapy Factory (Igtf) che potrà arricchire la dotazione strumentale necessaria alle attività della struttura che è attivamente impegnata nello studio e nella messa a punto di nuove strategie immunoterapiche, tra cui vaccini con cellule dendritiche.

Si impegnerà per la parità di genere, l’avvocata forlivese Patrizia Graziani che è appena eletta presidente della Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) sezione di Forlì per il biennio 2023-2025. "Il nuovo biennio Fidapa – commenta Graziani – sarà caratterizzato da una continuità con le attività già svolte. Siamo consapevoli che viviamo in un mondo maschilista, occorre cambiare la percezione anche quello della donna verso se stessa".

Nel frattempo è ripartito il service a favore della mensa della Caritas proposto dal Rotary Club Forlì. Anche quest’anno una domenica al mese, da ottobre a marzo, i soci del sodalizio si mettono a disposizione a titolo volontario per preparare e servire i pasti alle persone in difficoltà che si rivolgono alla struttura in via Fossato Vecchio, organizzati in due turni di sei persone, dalle 15 alle 17.30 e dalle 17 alle 19.30.