Solo giovani e forti: "Assumiamo vigili, ma che siano aitanti"

Grazie a un paio di question time del Pd, illustrati da Federico Morgagni, si è tornati a parlare di polizia locale. L’assessore alla sicurezza, Luca Bartolini (foto), ha fatto il quadro numerico del corpo: "Gli agenti dovrebbero essere 141, ne abbiamo 116. Ne mancano 25. Ci sono limitazioni all’assunzione del personale, che tengono conto delle disposizioni contenute nelle Finanziarie di questi anni. A breve – nel giro di un mese o due – indiremo un concorso e metteremo anche la prova fisica. Abbiamo bisogno di agenti giovani e prestanti. Vogliamo sempre più dipendenti aitanti sulle strade, pronti per fare un servizio in esterno. Io, nell’ultimo consiglio comunale ho fatto una fotografia del corpo della polizia locale".

Morgagni è poi tornato sulla presenza di un vigile urbano all’ingresso del municipio. Così Bartolini: "Non è portierato, ma un servizio di vigilanza, che c’è anche altrove, vedi Bologna. Già oggi c’è un agente che lo svolge. Si tratta solo di aggiungere non 20 come avete detto, ma un altro agente. Il tutto, ripeto, al pari di tanti altri Comuni, dove questo servizio non ha creato scandalo".

"Sono problemi annosi, che esistevano anche sei anni fa, quando siete arrivati – la replica di Morgagni –. Quindi o non c’è volontà politica, o non avete le capacità di risolvere i problemi. Voi parlate tanto di sicurezza, e questa è la situazione. Ho chiesto dei dati nel question time, e assessore lei non mi ha dato risposta. Il comandante della polizia locale sulla stampa ha parlato di 5 assunzioni. Secondo i sindacati 10 agenti hanno chiesto il trasferimento: i poliziotti vanno tutelati. Gli agenti hanno delle certificazioni riguardanti le loro limitazioni fisiche, per questo non vanno in strada".

Ancora: "I vigili all’ingresso del municipio? Tutti quelli che si sono pronunciati, si sono espressi negativamente, prendetene atto. Lei dice che ci lavoreranno due agenti, ma sono più di due, perché ci sono i turni. Inoltre questo provvedimento dà un messaggio di chiusura del Comune ai cittadini, che potranno entrare solo su appuntamento". Parole alle quali Bartolini ha risposto così: "Appuntamento? Non ne abbiamo mai parlato. E comunque gli agenti che escono li riprendiamo col bando. Il problema è trovare risorse per assumere altri poliziotti. Certamente non 25 agenti, questo non sarà possibile, non ci sono i fondi".