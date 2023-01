Solo il Giardino botanico renderà unica Forlì

Io punto il dito alla Luna e gli altri guardano il dito. L’area ex Eridania è un’occasione storica e irripetibile per fare qualcosa che caratterizzi Forlì. L’area sportiva e il museo della civiltà contadina sono tutte cose belle e utili, ma si fermano lì. Non ci rendono speciali. Forlì ha bisogno di narrazione di un atto concreto. Eataly se n’è andato e Zara non ha accettato di venire nella nostra città per mancanza di interesse, e men che meno la città è conosciuta, perché non ha un’identità, ricordiamocelo.

La narrazione è importante. Non siamo conosciuti, questa è la verità. Dobbiamo essere conosciuti a livello nazionale per un simbolo importante, la nostra Torre Eiffel. Un’area sportiva ce l’hanno tutti, è un dovere civico, ma può essere collocata in un altro posto. Tengo a precisare per coloro che pensano che il progetto sia un semplice parco, o un orto dove piantare le patate da raccogliere e mettere sulla tavola col prezzemolo, oppure che necessiti di molti anni per far crescere le piante, che non è esattamente così.

Il Giardino Botanico Nazionale viene allestito con piante già mature, con cui si allestiscono spazi organizzati, ed altre in crescita, e gli studi scientifici fatti dagli universitari servono per una continua ricerca per mantenere la nostra produzione sempre ai vertici della qualità mondiale, senza ricorrere ai brevetti Ogm delle multinazionali.

Immaginatevi delle enormi bellissime serre con all’interno ambienti differenziati piene di fiori e piante esotiche multicolori di tutte le parti del mondo. Forlì deve diventare la capitale Italiana della biodiversità. Vi invito a visitare le immagini in internet della bellezza del Kew Gardens di Londra per capire di cosa sto parlando, questo è il link https:www.kew.org. Non sono un visionario, ogni cittadino forlivese e da ogni parte d’Italia, sognerebbe di passeggiare nel Paradiso Terreste, il Giardino Botanico Nazionale, il simbolo di Forlì.

Massimo Viroli, coordinatore provinciale Forza Italia Seniores