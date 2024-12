Solution Bank. Bene il terzo trimestre: utile lordo di 17,5 milioni

Solution Bank (ex Credito di Romagna) prosegue nel rafforzamento della propria posizione sul mercato, confermando la solidità del suo modello di business anche nel terzo trimestre dell’anno. I risultati finanziari dei primi nove mesi del 2024 sono infatti molto positivi: l’utile lordo ha raggiunto i 17,5 milioni di euro, con un rapporto tra i costi operativi e il margine di intermediazione del 49,8% e un saggio di rendimento sul capitale proprio annualizzato pari al 13,7%. L’attivo della banca è di 1.374 milioni di euro, con depositi totali pari a 1.231 milioni e crediti totali che ammontano a 785 milioni.

L’indice di solidità patrimoniale si attesta al 20,9%, mentre il tasso di copertura della liquidità è pari al 281,3%, a conferma della robustezza finanziaria e della preparazione della banca ad affrontare con successo la crescita del business.

Il terzo trimestre è stato caratterizzato da importanti operazioni: è stata avviata con successo la piattaforma di leasing, con un insieme di azioni in corso per circa 30 milioni di euro di erogazioni previste entro la fine dell’anno. Inoltre, sono state completate con successo le attività di apertura della nuova filiale retail di Modena, che è stata inaugurata nel mese di novembre. Solution Bank sta anche ampliando la propria presenza nel segmento delle special situations e nel real estate financing, con significativi investimenti previsti per i prossimi mesi. Inoltre, sono state siglate nuove e strategiche partnership nel settore del wealth management, con l’obiettivo di ampliare l’offerta di prodotti e garantire soluzioni sempre più personalizzate per i clienti.

"Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti finora e delle nuove iniziative intraprese – ha commentato il ceo Frank Fogiel –, come la piattaforma di leasing, il conto yes e l’apertura della filiale retail di Modena. Questi progetti ci permettono di offrire soluzioni su misura e adatte alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Continuiamo a sviluppare la nostra attività creditizia nei confronti delle imprese, offrendo soluzioni professionali e flessibili per rispondere alle loro esigenze finanziarie. Un sentito ringraziamento va ai nostri clienti, sia quelli storici che quelli nuovi, che ci hanno scelto e continuano a scegliere Solution Bank come partner di fiducia. Sono certo che il nostro percorso di crescita sarà florido e duraturo e continueremo a lavorare con passione, competenza e dedizione".

