Somma urgenza: gli interventi

Sono numerosi i cantieri aperti nella Valle del Bidente. Gli interventi di somma urgenza a Meldola sono 34, per oltre 1,5 milioni. Cinque quelli nel territorio di Civitella di Romagna, per 1,5 milioni, 17 a Galeata (950mila euro circa) e 51 a Santa Sofia, per oltre 1 ,1 milione. Degli interventi urgenti, uno interessa Civitella di Romagna, per un costo di 3 milioni (sul 2024): riguarderà il ripristino, consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico dell’abitato (il soggetto attuatore sarà l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile). Un altro interesserà Galeata (500mila euro sul 2023), con il ripristino e il consolidamento dell’opera di sostegno del pendio adiacente alla scuola primaria. Quindici interventi urgenti sui collegamenti viari, per oltre 4 milioni 200mila euro (sul 2023 e 2024) riguarderanno il territorio di Meldola; 35 interventi sempre sulla viabilità, per 28 milioni 600mila euro, a Civitella di Romagna; 39 verranno realizzati a Galeata, per 11 milioni 200mila euro. Venti, infine, sempre sui collegamenti viari, nel territorio di Santa Sofia (6 milioni). Completano le risorse altri 650mila euro per ulteriori interventi inerenti ai fiumi nel territorio di Meldola. Si tratta, nello specifico, di opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell’abitato di Teodorano e in altre aree.