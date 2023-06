Sommelier a confronto e concerto di Finardi

Entra nel vivo ‘Borghi e Rocche di Romagna’, la tre giorni di musica, enogastronomia, arte e cultura a Bertinoro. La giornata si apre alle 15.30 nel Palazzo Comunale con la settima edizione del Master Romagna Albana Docg che mette a confronto 12 sommelier da quattro territori d’Italia (Campania, Emilia, Lombardia, Romagna). In palio il prestigioso riconoscimento di ambasciatore del vitigno autoctono della Romagna con il Trofeo Consorzio Vini di Romagna insieme a duemila euro.

Alle 16 la Chiesa di San Silvestro ospita la presentazione del libro di Romano Donati ‘Campioni Bertinoresi – Ettore Pasini e Arnaldo Pambianco’ alla presenza dell’autore, di Gabriele Zelli e della sindaca Gessica Allegni.

Nel pomeriggio doppio appuntamento con la guida turistica Ivan Severi alla scoperta della Rocca (ore 17) e del Borgo (ore 19). In piazza della Libertà alle 19.30 va in scena Vini e sapori in strada con stand gastronomici e prodotti locali, mentre in Rocca alla stessa ora Ais Romagna propone degustazioni di Albana insieme a vini e prodotti del territorio.

La musica è la grande protagonista della giornata che si apre alle 19.30 in piazza della Libertà con il jazz di Alberto Fattori Trio, composto da Alberto Fattori al piano, Lorenzo Valentini al basso e Francesco Candelieri alla batteria. Alle 21,45 si chiude con uno dei cantautori che hanno lasciato il segno nella musica italiana: Eugenio Finardi. Nel palcoscenico dei giardini della Rocca salirà insieme a Mirko Signorile al piano e Raffaele Casarano al sax, nel nuovo progetto musicale ’Euphonia suite’. Un percorso che trasporta l’ascoltatore in un itinerario emozionale attraverso brani del repertorio di Finardi ma anche di autori da lui profondamente amati.

Il ticket per le degustazioni è di 15 euro e comprende 4 assaggi più la cauzione del calice e sarà acquistabile direttamente in piazza della Libertà o in Rocca.

Per il biglietto per i concerti di Finardi e di Rava (domani alle 21.45): https:www.diyticket.it. Informazioni: Ufficio Turismo e Cultura 0543.469213; [email protected]