‘Sommersi e salvati’, la cultura che riemerge

Continua senza sosta l’afflusso dei visitatori e degli studenti forlivesi che sono venuti a visitare la mostra ’Sommersi e salvati, libri liberati dal fango’ allestita nei locali alluvionati della biblioteca del Seminario vescovile. Il luogo, che porta ancora i segni tangibili della violenza dell’acqua e dell’eccesso di fango, ospita le emozionanti immagini scattate da Silvia Camporesi e il drammatico filmato di Mara Moschini e Marco Cortesi che ripercorrono i tristi giorni dell’alluvione del maggio scorso.

Nel pomeriggio di ieri tra i tanti visitatori c’era anche Irene Priolo, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, che ha visitato l’esposizione, accolta dal vescovo Livio Corazza e da Sauro Turroni, coordinatore della mostra. Gli scatti fotografici erano lì esposti, immobili e al tempo stesso significativi, capaci di ricordare ciò che è stato e di evocare la tragedia che ha colpito il territorio. Una tragedia che ha investito non solo le persone, ma che ha spazzato via anche i suoi preziosi beni culturali. Ma la bella mostra dona anche speranza ai visitatori, perché indica che i libri recuperati, asciugati e ripuliti, esposti in una teca, dimostrano che ci si può risollevare dal fango e si può riemergere dalla tragedia.

La mostra, inaugurata il 22 ottobre scorso proseguirà fino al 3 dicembre in via Lunga, 47, con apertura tutti i giorni dalle 16 alle 18, il sabato anche dalle 10 alle 12. "Sono ritornata a Forlì – spiega Irene Priolo – proprio per vedere questa mostra e ho notato che è bellissima. Mi piacerebbe potesse essere esposta anche in Regione".

"Ringrazio della visita la vicepresidente Priolo, ma molto resta ancora da fare - afferma Livio Corazza - e non solo per i libri, per i quali è stato avviato un percorso virtuoso, ma siamo fiduciosi. Nei 48 giorni di lavoro ininterrotto si è formata infatti una grande comunità di volontarie e volontari, uomini delle istituzioni che hanno dato un bel esempio di amore per i beni comuni". Il significato della mostra, ispirata al titolo di un’opera dello scrittore Primo Levi, definisce la volontà di recuperare i beni preziosi e indica come obiettivo il loro restauro.