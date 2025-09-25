’Sommersi’, nel nome di Sara: "Un podcast per dare voce alle vittime di mobbing"

Raccogliere 20mila euro entro il 31 dicembre per dare voce a chi, sul lavoro, ha conosciuto il peso del silenzio e della discriminazione. È l’obiettivo di ‘Sommersi’, il podcast d’inchiesta in dieci episodi lanciato da Emanuela Pedri, sorella di Sara, la giovane ginecologa forlivese scomparsa nel 2021 in Trentino: la famiglia e gli inquirenti ipotizzano un gesto estremo nelle acque del lago di Santa Giustina a Cles, in seguito ai presunti episodi di maltrattamenti subiti nel reparto dove lavorava. Per realizzare il progetto la forlivese ha lanciato una raccolta fondi, aperta sulla piattaforma ‘Produzioni dal basso’. "Il lavoro dovrebbe dare dignità, invece troppo spesso lascia ferite invisibili" spiega Emanuela, presidente dell’associazione Nostos.

"Con questo lavoro vogliamo dare voce a chi ha subìto violenza, attraverso un podcast che racconta storie di resilienza e speranza. Ogni contributo, anche piccolo, può fare la differenza". ’Sommersi’ sarà un viaggio nel lato oscuro delle dinamiche lavorative italiane, condotto da da Valentina Poddighe, di Direful Tales. dal Nord al Sud del Paese, spazio a uomini e donne di professioni diverse, in ambienti pubblici e privati, pronti a raccontare cosa significa subire vessazioni. A garanzia della trasparenza, la raccolta fondi è stata impostata con la formula del ‘tutto o niente’: le donazioni effettuate oggi non vengono subito addebitate, ma diventano promesse che si concretizzeranno solo il 1° gennaio 2026, a condizione che l’obiettivo dei 20mila euro venga raggiunto.

Per ora la campagna ha raccolto 2.210 euro, che andranno a coprire costi di produzione, attrezzature e licenze. Ma dietro al progetto c’è soprattutto un percorso personale. "Non c’è stata una sepoltura, non c’è stata una chiusura del cerchio: il nostro è un lutto sospeso. E proprio questa mancanza ci ha spinti a trasformare la sua assenza in una forza capace di creare qualcosa di nuovo", spiega Emanuela. Accanto all’impegno per la memoria, rimane quello per la verità. Nel caso di Sara, infatti, il percorso giudiziario non si è concluso: pochi mesi fa l’ex primario Saverio Tateo e la sua vice Liliana Mereu sono stati assolti in primo grado, ma la Procura ha impugnato la sentenza.

La vicenda, dunque, è ancora aperta. "È un discorso di giustizia che ha rilevanza sociale, che riguarda tutti. Non si tratta solo di un dolore privato – sottolinea Emanuela –. Non possiamo permettere che si spenga l’attenzione: serve un cambiamento, e questo potrà avvenire solo se le voci dei lavoratori che hanno subìto mobbing verranno ascoltate". Per sostenere la campagna: www.produzionidalbasso.com/project/sommersi-storie-di-resilienza-nel-mondo-del-lavoro.

Valentina Paiano