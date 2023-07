Son cubano da tutto esaurito "Un omaggio a mio padre Compay"

di Sofia Nardi

Il son cubano sarà protagonista sul palco dell’Arena San Domenico lunedì alle 21, quando l’Emilia Romagna Festival, nell’ambito della rassegna ’Forlì grande musica’, porterà in città il Grupo Compay Segundo de Buena vista Social Club, portavoce delle musiche del leggendario Francisco Repilado Muñoz (più noto come Compay Segundo), storico membro della band a cui Wim Wenders dedicò il celebre film ’Buena Vista Social Club’. Nell’occasione la band presenterà il nuovo album ‘Vivelo’.

Il concerto è sold out ma ci si può presentare la sera stessa e mettersi in liste d’attesa, in caso ci siano rinunce alle prevendite.

Salvador Repilado, direttore del gruppo e contrabbassista, figlio del mitico e compianto Compay Segundo. cosa ha spinto lei e la sua band a dar vita a Vivelo?

"La mia motivazione è la musica di mio padre e dare continuità al lavoro di uno dei più grandi musicisti che Cuba abbia mai avuto, per evidenziare l’importanza della sua eredità musicale in tutto il mondo".

Cosa differenzia Vívelo dagli album precedenti?

"Vívelo è una nuova esperienza della musica di Compay. Con questo album desideriamo celebrare la grandezza della sua musica e soprattutto dei suoi ritmi, senza perderne l’essenza. Quando si ascoltano i brani dell’album, Compay è presente".

Quindi l’album è, in qualche modo, anche un omaggio alla sua figura?

"Stiamo lavorando per mantenere viva la sua eredità, Compay è tradizione, amore, gioia. L’uscita ufficiale di Vivelo è avvenuta nel novembre 2022 in occasione del 115° anniversario della nascita di Compay. In sostanza, questo album è esattamente un omaggio alla figura di Compay Segundo da parte dei suoi musicisti e del suo produttore musicale Maykel Dinza".

Come è cambiato il vostro modo di fare musica nel corso degli anni?

"La musica di Compay riflette i valori e la ricchezza della cultura cubana. È l’espressione genuina della cultura del nostro Paese e, inoltre, arricchisce i suoni della musica tradizionale cubana. Il modo di fare musica non è davvero cambiato, i suoni tradizionali sono rimasti, così come i testi con le caratteristiche fondanti della nostra musica, rimane vivo il sentimento musicale di Compay che però è arricchito da influenze nuove e moderne".

Come sta andando il tour?

"Sta avendo grandi risultati; gli spettacoli che abbiamo tenuto sono stati soddisfacenti, con grande accoglienza da parte del pubblico in tutti i festival che ci hanno ospitato, sia in Europa che in Marocco. Il pubblico continua a darci l’energia per andare avanti con il nostro lavoro di diffusione della musica tradizionale cubana e della musica di Compay in tutto il mondo".

La vostra musica piace anche agli italiani?

"Gli italiani riescono ad entrare in sintonia con il sentimento della musica cubana e, per questo, riescono a goderne a pieno. Questo crea un’empatia tale tra i musicisti e il pubblico da far vibrare il palco. In questo tour abbiamo portato le nuove canzoni dell’album Vívelo pur continuando a suonare i classici di Compay; il pubblico che canta e balla ci fa sentire a casa. A Forlì porteremo musica, danza e amore. Faremo ballare anche i forlivesi con la magia di Compay Segundo e del suo Chan Chan".