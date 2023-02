‘Sonata per Tubi’ fra musica e circo per i bambini

Secondo incontro per il ciclo ‘Sciroppo di Teatro’, progetto di teatro per bambine, bambini e famiglie a cura di Ater Fondazione (previsto dal progetto anche l’ingresso con un voucher fornito da medici, farmacisti e parafarmacisti). Oggi al Nuovo Teatro dei Sozofili’ di Modigliana, alle ore 17, in piazzale Berlinguer, va in scena ‘Sonata per Tubi’ della compagnia Nando e Maila, spettacolo di circo contemporaneo in cui si cerca musica in oggetti inconsueti. E’ consigliata la prenotazione al 348.1544901.