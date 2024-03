‘Sonetto 101’ in scena al Testori: ricordi di una vita solitaria

Il teatro Testori di Forlì ospiterà oggi, alle ore 17, la lettura scenica ‘Sonetto 101’ curata da Federico Bellini con testo dell’attrice e autrice Caroline Baglioni (foto). L’evento fa parte de ‘Il club dei copioni’ dedicato alla drammaturgia contemporanea. ‘Sonetto 101’ segna il percorso che la Donna, protagonista della storia, fa per non dimenticare alcune parole e, per questo motivo, fa un viaggio interiore per giungere ad un appuntamento con un uomo che non vede da tanto tempo. E di qui partono i ricordi di una vita solitaria e travagliata. Per fortuna esiste una notevole fantasia che permette a tutti di continuare a sognare, a credere e di conseguenza a vivere. Questo testo è stato creato all’interno del progetto ‘Futuro Passato ricordare la memoria’ di Tinaos Associazione Culturale per creare nuove drammaturgie sul tema della memoria. Oltre alla lettura ‘Sonetto 101’ verranno presentati brani di testi creati dai corsisti Bottega di Scrittura Teatrale scritti da Milena Bonucci Amadori, Matteo Camorani, Edoardo Liverani, Giulia Magnani, Cristiano Schirano a cura delle compagnie di FoEmozioni. Biglietto 5 euro. Info e prenotazioni: 0543.722456, 375.8349548.

r.r.