Anche quest’anno l’iniziativa del Carlino ha conquistato gli studenti e i docenti di Forlì e del comprensorio. Saranno ben 36, infatti, le classi che, quest’anno, prenderanno parte all’iniziativa ‘Cronisti in classe’: parliamo di un totale di 649 studenti delle 15 scuole medie che si metteranno in gioco insieme ai loro insegnanti in un progetto impegnativo e stimolante. In particolare, a scrivere i loro articoli saranno gli alunni di: Benedetto Croce, Paolo Amaducci di Bertinoro, medie di San Martino in Strada, Caterina Sforza, Don Milani di Civitella e Cusercoli, Marinelli di Forlimpopoli, Maroncelli, Mercuriale, Silvestro Lega di Modigliana, Palmezzano, Virgilio di Predappio, Dante Alighieri di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Leonardo Da Vinci di Rocca San Casciano, Fiorini di Dovadola e Zangheri.