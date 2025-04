"Sono davvero sicura sulla pista"

Lisa dalla Noce frequenta la facoltà di Mediazione Linguistica presso il Campus di Forlì. Si è trasferita qui dalle Marche per studiare ed è rimasta piacevolmente impressionata dalla ciclabile che porta all’università: "Rispetto alla zona da cui provengo, devo dire che Forlì ha delle piste ciclabili tenute decisamente meglio, forse anche perché è una città più studentesca. In quella che conduce al Campus l’asfalto è in perfette condizioni e i pedoni non intralciano quasi mai la circolazione delle biciclette. Anche gli attraversamenti sono tutti fatti bene, ben segnalati e regolati dai semafori. Quando mi reco in università utilizzando la pista ciclabile – conclude Lisa – mi sento sempre sicura".