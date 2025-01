"Sono innamorata di questo posto"

Nori Gorini ha aperto, anzi riaperto, il suo bar in fondo a via Cantoni, poco prima che diventi via Palazzola. "Ho inaugurato il 2 marzo dello scorso anno, ma ero già stata qui, proprio in questo bar, dal 1993 al 2008. Sono un po’ innamorata di questo posto. Con il passare del tempo sto ritrovando la mia clientela e sono abbastanza soddisfatta". Come è cambiata la via? "Hanno chiuso un sacco di negozi in questi anni. La sera è un po’ un problema passare da queste parti e il sabato pomeriggio vorrei anche stare aperta, ma non gira nessuno e quindi me ne sto chiusa. Ho visto che fanno così anche gli altri".