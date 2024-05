"Sono innocente: incastrato dalle prove inquinate dei carabinieri"

L’imputato sente aria di sfida. Chiede di parlare. È un suo diritto. Il codice glielo consente. E lui allora tira fuori i suoi appunti. Ne ha parecchi: "Penso tanto in cella". Daniele compulsa i suoi scritti. E li usa per ribadire: "Sono innocente".

I guanti di Franco trovati dai Ris nella sua macchina? Daniele torna ad accusare gli inquirenti di avere inquinato le prove: "’Quei guanti non sono i miei, glieli hanno avete messi voi!’: glielo dissi subito ai carabinieri. E non è finita qui. Perché quei guanti trovati nella mia macchina non sono gli stessi che sono stati poi analizzati. I guanti trovati nella mia macchina sono marchiati in un modo, quelli analizzati dai Ris sono firmati in un altro modo". E questa è una versione tutta nuova di Daniele.

Che poi studia i suoi appunti. E raggiunge il punto in cui Daniele avrebbe spinto la madre, nel 2016, causandole una ferita. Aperta parentesi: per quell’episodio Daniele viene giudicato colpevole con condanna passata in giudicato nel 2021. Documento che verrà acquisito dalla Corte su richiesta della stessa pm. Chiusa parentesi. Daniele dà la sua versione, ovviamente opposta: "Non ho mai spinto mias madre".

Quindi Daniele comincia ad elencare episodi relativi a una lite condominiale. La presidente della Corte, Monica Galassi, lo interrompe: "Severi, ci sono delle regole da rispettare. Ieri deve parlare solo di fatti pertinente col processo in corso". Daniele non la prende bene. E continua sulla sua linea retta: "Mia sorella Milena, che fa l’infermiera, una volta mi fece un prelievo di sangue, dicendo che serviva per dei controlli. E invece non era per dei controlli, perché non ci furono mai delle analisi. E allora perché mi ha fatto quel prelievo?…".

L’imputato conclude l’intervento ribadendo che il giorno del delitto "non sono mai andato a Civitella". Si sfila gli occhiali e dà un’occhiata alla pm. Poco dopo, nella sua requisitoria, Messina qualifica queste parole "intimidatorie".

ma. bur.