‘Sono nata partigiana’: Amalia Geminiani domani si racconta

Domani, in occasione dell’ottantesimo anniversario della liberazione di Castrocaro Terme e Terra del Sole dal nazi-fascismo e la fine dell’occupazione nazista, la biblioteca comunale Plebino Battanini ospiterà la presentazione del volume ‘Sono nata partigiana – Parola di Amalia Geminiani’, a cura di Carla Grementieri e Sabina Spazzoli. L’appassionata testimonianza di una staffetta partigiana originaria di Alfonsine ma residente da una vita nel comune termale. Oggi novantanovenne, Geminiani interverrà collegandosi via web all’iniziativa, promossa dalla sezione Anpi ‘Valle del Montone – Iris Versari’ e patrocinata dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. L’ingresso è libero, la cittadinanza è invitata. La biblioteca è in viale Marconi 113, vi si accede dalla pista viavai con ingresso da viale Marconi e da via del Lavoro. L’evento seguirà la commemorazione dei caduti sotto le logge di via Garibaldi, previsto per le 10.30; interverranno rappresentanti del Comune termale, dell’Anpi, di Fiap, VoceDonna e della locale sezione Alpini.