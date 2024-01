Sono quasi mille gli iscritti a ‘bike to work’

È uno dei progetti dedicati alla mobilità ciclabile del comune di Forlì e, con quasi 504mila chilometri pedalati in due anni, è forse quello che ha riscosso il maggior successo. Per questo ‘al lavoro in bici’ (in inglese: bike to work), finalizzato a favorire lo spostamento dei cittadini pedalando dall’abitazione al lavoro, sarà prorogato fino a giugno 2024.

L’iniziativa, avviata in via sperimentale nel luglio 2020, è stata inaugurata ufficialmente nel 2022 nell’ambito del progetto denominato ‘Bicipolitana’, che ha lo scopo di implementare la mobilità sostenibile in città. Con un finanziamento complessivo di circa 5 milioni di euro, che derivano da fonti diverse (Pnrr, Pums e non solo) la ‘Bicipolitana’ consiste in un piano articolato di piste ciclabili, che, realizzato in collaborazione con Forlì Mobilità Integrata, dovrebbe coprire, complessivamente, oltre 190 chilometri entro il 2026. Le piste sono separate dalle strade con un cordolo oppure sono sedi riservate.

‘Al lavoro in bici’, che avrebbe dovuto concludersi lo scorso 31 dicembre, prevede un contributo economico chilometrico, sotto forma di rimborso, per coloro che scelgono di andare al lavoro utilizzando come mezzo di trasporto la bicicletta. Sono previsti 20 centesimi di euro ogni chilometro percorso, con un tetto di 50 euro al mese. "Il bando ha riscosso un grande successo – dice Giuseppe Petetta, assessore con delega alla mobilità e alla viabilità –. Al 31 dicembre, avevamo 925 partecipanti attivi, 242 utenti che hanno esaurito le risorse a loro disposizione o si sono ritirati, quattro erano in lista di attesa. Sono 503.915,16 i chilometri pedalati, oltre 70 tonnellate di anidride carbonica risparmiata e oltre 131mila viaggi casa-lavoro/lavoro-casa effettuati. Anche questo progetto è un tassello importante di un vasto piano strategico rivolto alla diffusione della ciclabilità sul territorio comunale".

La graduatoria, le condizioni di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed economiche della proroga restano le stesse in vigore fin dal 4 aprile 2022. Per maggiori informazioni: https://bicipolitanaforli.it/.

Paola Mauti