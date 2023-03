Sono quasi tutti africani, 29 anni di media

Dall’ottobre 2020 sono state complessivamente 331 le persone che hanno avuto un contatto con lo sportello di Orientamento e Ascolto di via Giorgio Regnoli; 237 da gennaio 2022. Si tratta per lo più di uomini, con un’età media di 29 anni, che, per la stragrande maggioranza (228) proviene dall’Africa occidentale e centrale. Tra loro, 194 hanno un lavoro dipendente, 28 come stagionali, tre autonomi, 12 sono i disoccupati. Vivono per lo più in affitto (133), 98 vivono in strutture diverse, cioè presso la Caritas o in casa di conoscenti. Il grosso delle richieste ha portato lo sportello a prendere contatto con uffici pubblici e privati, cioè Questura, Comune, Agenzia delle entrate, avvocati, sindacati (590 contatti); 102 sono state le compilazioni del kit per ottenere il permesso di soggiorno, e sono state compilate 56 domande di vario tipo. In 32 hanno chiesto aiuto per problemi di salute, altrettanti di lavoro. Ci sono stati 7 casi non risolti, "per inadempienze degli uffici preposti".

