"Sono somala, mi impegno per una vera integrazione. Che onore essere eletta"

Con 40 preferenze è entrata nel comitato di quartiere Centro anche Maryan Hassan Mohamed, mediatrice interculturale di origini somale. Una novità assoluta sotto vari aspetti: "Non sono mai stata candidata".

Perché ha deciso di partecipare?

"Perché credo nell’importanza di costruire una comunità unita e collaborativa. Voglio contribuire a migliorare la qualità della vita nel nostro quartiere, il centro storico, ascoltando le esigenze dei residenti e trovando soluzioni concrete. La mia esperienza come mediatrice culturale mi ha insegnato il valore del dialogo e della comprensione reciproca: penso che queste competenze possano essere utili per affrontare le sfide".

Si aspettava di venire eletta?

"Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine al Comune di Forlì per avermi dato l’opportunità di candidarmi. Questa esperienza rappresenta per me un onore e una grande responsabilità. Un caloroso grazie a chi mi ha votato: la loro fiducia è stata la vera forza dietro questo importante risultato. È una base solida su cui costruire un futuro migliore insieme".

Cosa pensa di poter apportare al comitato di quartiere?

"Porta anche l’esperienza di legale rappresentante di un’organizzazione di volontariato denominata Somaliyey Toosa, con sede proprio in centro. Nel corso degli anni, il mio lavoro mi ha permesso di costruire ponti tra culture diverse, ascoltando le necessità delle persone e promuovendo il dialogo come strumento per superare le barriere".

Lei fa parte della comunità somala. Cosa serve per una migliore integrazione?

"Prima di tutto, creare spazi per il dialogo interculturale, dove persone di diverse nazionalità ed etnie possano incontrarsi, conoscersi e condividere esperienze. Questi momenti di incontro contribuiscono a costruire legami più forti e a superare barriere culturali. L’accesso a corsi di lingua e programmi educativi è essenziale per aiutare le persone a inserirsi meglio nel contesto sociale e lavorativo, facilitando la comunicazione e la comprensione reciproca".

Quindi lei si impegnerà per una migliore integrazione?

"C’è la Giornata della Cultura Somala per l’integrazione, che stiamo organizzando: una grande opportunità per far conoscere la nostra storia e le nostre tradizioni, promuovendo il rispetto e l’inclusione. Infine, è cruciale sostenere le nuove generazioni, aiutandole a trovare un equilibrio tra la loro identità culturale e quella del paese in cui vivono. Solo attraverso il dialogo la diversità rappresenta una vera risorsa".

Matteo Bondi