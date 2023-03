Sono troppe le bottiglie di vetro lasciate per strada

Moltissime strade forlivesi sono piene di bottiglie vuote. Le persone acquistano le bevande (in genere alcoliche) e abbandonano i contenitori sui muretti delle case, ai piedi delle recinzioni, dentro o a lato dei pochi cestini rimasti. Talvolta alcune bottiglie si rompono e i pezzi di vetro si spargono ovunque. A parte le solite considerazioni sulla maleducazione purtroppo dilagante, chiedo se sia il caso di aumentare il numero di campane per la raccolta del vetro. In altri Paesi d’Europa il vetro si vende dietro cauzione, che è restituita al cliente solo se riporta la bottiglia.

Ersilio Leoni