"Sono volata a New York per cantare"

Cantare nella Grande Mela: un sogno realizzato per la 18enne forlivese Matilde Montanari che ha preso parte al festival ‘New York Canta’ a Brooklyn lo scorso 8 ottobre. Tutto è cominciato per caso: "Ho letto del concorso sui social: mancavano pochi giorni alla scadenza: era il 31 luglio, giorno del mio compleanno. Ho compilato i moduli pensando che probabilmente non sarei stata presa". Invece il destino aveva in serbo un bel regalo di compleanno: "Ho superato le selezioni online, poi c’è stata la prova eliminatoria che si è tenuta ad Arcore e ho passato anche quella. La finale si è tenuta a Faenza lo scorso 17 settembre". A quel punto i finalisti erano 30. "La giuria ha fatto il mio nome come destinataria di una borsa di studio per un corso di musical che si dovrebbe tenere a Firenze, ero molto contenta, ma mi sono detta: per me i premi saranno finiti qui".

Invece no: "Poco dopo il mio nome è stato chiamato di nuovo", ed era tra quelli dei cinque cantanti che sarebbero volati a New York. Matilde ha portato in gara una canzone ancora inedita, scritta a due mani con Luca Medri, il suo maestro a Cosascuola Music Academy. "Non potevo credere a quello che mi stava succedendo: la finale che si è tenuta proprio nella mia Romagna, i due premi vinti, la prospettiva del viaggio a New York… è stata una serata magica". Ma la vera magia doveva ancora compiersi: "In fretta e furia ho fatto il passaporto, con la paura che non arrivasse in tempo, perché la partenza era prevista per il 5 ottobre e, con i documenti pronti, mi sono imbarcata insieme a mia mamma, che mi ha accompagnato". Una volta là, Matilde si è trovata con i colleghi alla scoperta della città simbolo degli Stati Uniti: "I primi giorni abbiamo visitato i luoghi principali, primo tra tutti Times Square, e soprattutto abbiamo fatto amicizia: io non credo nella competizione sfrenata, anzi: voglio stringere un bel rapporto con i colleghi, creare legami che dureranno nel tempo e godermi il momento insieme a loro, al di là di chi sarà poi il vincitore, e devo dire che a New York le cose sono andate proprio così, come speravo".

Il festival New York Canta 2023 ha visto la presenza di tanti big della musica italiana come Clementino, Noemi, Michele Zarrillo, Enrico Ruggeri e Lda che sono saliti sul palco dell’Oceana Theater: "Li abbiamo conosciuti e abbiamo anche cenato insieme a loro – spiega Matilde –, e anche questa è stata un’occasione fantastica". Poi i cantanti sono saliti sul palco e, uno ad uno, si sono esibiti. "Il vincitore non si può ancora annunciare perché si saprà quando il festival sarà trasmesso su Rai 2 e ancora non c’è una data fissata, ma quello che posso dire è che è stata una delle esperienze più belle ed entusiasmanti della mia vita".

Sofia Nardi