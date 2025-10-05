’Sophia in libris’: il valore della lettura per i piccoli

L’associazione Sophia in libris di Santa Sofia che opera in Val Bidente con presentazioni di libri, spettacoli, letture ad alta voce e collaborazioni con diverse realtà locali, da qualche anno ha deciso di dedicare progetti specifici e duraturi alla fascia infantile dagli 0 ai 14 anni. Tra questi ‘Leggere (al)la vita’, un progetto culturale dedicato alla promozione della lettura ad alta voce e alla diffusione del libro come strumento di relazione, cura e cittadinanza.

"La lettura ad alta voce ai bambini, sin dalla primissima infanzia, rappresenta – sottolinea la presidente Evira Laura Bandini – un’attività di straordinaria importanza per lo sviluppo cognitivo, linguistico ed emotivo. Oltre agli effetti sul piano individuale, la promozione della lettura rafforza i legami familiari e contribuisce alla costruzione di una comunità più consapevole e culturalmente inclusiva. Sostenere progetti di lettura per l’infanzia e per i ragazzi significa investire in modo concreto nella crescita armonica delle nuove generazioni. Per questo abbiamo pensato percorsi di lettura condivisa per bambini e bambine dagli 0 ai 14 anni da portare avanti nelle scuole, nelle biblioteche, durante i centri estivi, e a momenti di formazione per le famiglie e gli educatori, inerenti la potenza della lettura condivisa".

Inoltre l’associazione dona nuovi libri (consigliati dal progetto nazionale Nati per Leggere) inseriti all’interno della box nascita che il Comune di S. Sofia distribuisce ai nuovi nati ogni anno e, insieme alle letture in classe, vengono donati libri che vanno ad arricchire le biblioteche scolastiche, soprattutto di asilo nido e materna promuovendo l’espressione poetica e l’introspezione emotiva. "Abbiamo deciso di partecipare al Bando per progetti culturali di Romagna Iniziative – aggiungono i consiglieri dell’associazione – e abbiamo ottenuto un finanziamento per noi fondamentale, con il quale abbiamo deciso di offrire 3 incontri con l’attrice, lettrice e formatrice Alessia Canducci, due dei quali dedicati a volontarie e insegnanti e uno aperto a tutte le famiglie. Parallelamente stiamo portando avanti le letture in classe (nido, materna e 10 classi delle elementari) e partecipiamo al progetto Nati per Leggere con letture in biblioteca ogni seconda domenica del mese insieme alle volontarie formate dal progetto nazionale".

Il calendario prevede ‘letture Nati per leggere’ ogni seconda domenica del mese alle 17 in biblioteca a S. Sofia, in collaborazione con Sportello Unico, i 3 Comuni e le volontarie formate dal progetto nazionale. Il 6 e il 14 ottobre formazione per volontarie e insegnanti con Alessia Canducci sull’importanza della lettura in classe ad alta voce e il 14 ottobre serata per le famiglie (ma non per bambini) ‘Leggere insieme per crescere felici. Come, che cosa, e perché leggere con i bambini e le bambine dalla culla in poi’ alle 20,30 in Biblioteca.