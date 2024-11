Sopralluogo dei tecnici della Sogesid. Civitella pronta per aprire i cantieri

Prende corpo il progetto di ricostruzione e messa in sicurezza delle strade comunali in Comune di Civitella, in gran parte distrutte dall’alluvione del maggio 2023 e da quelle successive. Nei giorni scorsi i tecnici della Sogesid, la società che opera per conto dello Stato e del commissario Figliuolo nei processi di ripristino/ricostruzione del territorio, in seguito agli eventi alluvionali del maggio 2023, sono intervenuti per fare i sopralluoghi e definire il crono programma degli interventi da eseguire su 10 strade; si tratta di quelle affidate dalla struttura commissariale alla Sogesid.

Nel sopralluogo i tecnici sono stati accompagnati dall’assessora all’agricoltura Lisa Paganelli e dai tecnici del Comune, per individuare i punti per sondaggio geologico; successivamente verranno eseguite prove penetrometriche e la progettazione e infine seguiranno gli affidamento alle imprese, con la previsione della fine lavori nel 2026.

"Il territorio del Comune di Civitella è stato fortemente compromesso dagli eventi alluvionali – commenta l’assessora Paganelli – e risulta essere tra quelli più danneggiati dopo il Comune di Modigliana. Il Comune ha la gestione diretta tramite l’ufficio tecnico (responsabile l’ingegnere Moris Tognotti e il geometra Giorgio Amadori) e gli interventi di importo inferiori a 500.000 per complessivi 6.144.000 euro sono già approvati per un totale di 25 strade di cui 9 comunali e 16 vicinali. Oltre a queste, il Comune di Civitella ha inserito nei piani speciali di intervento altri 10 nuovi interventi sulle strade vicinali per un importo totale pari a 3.270.000 euro di cui 5 già approvati e 5 in fase di approvazione. Di conseguenza il totale degli affidamenti alla struttura commissariale è pari a 22.620.000 euro".

I lavori su alcune strade già affidati sono: Seggio-Montevecchio, Strada San Giovanni, Strada Voltre Seguno, Petrella via Piana, Castagnolo Montefantini, Strada Cigno, Strada Monte Aglio, Rullato Pian di Berto, Strada San Paolo, Strada Pesceglie. "Un passo avanti importante – conclude il sindaco Claudio Milandri –. La divisione dei compiti tra Comune e struttura commissariale ha fatto decisi passi in avanti. Abbiamo a disposizione due anni di tempo per riportare la rete stradale in una situazione di normalità, che permetta ai gestori delle numerose aziende agricole e ai cittadini delle frazioni di muoversi in sicurezza. Sono stati due giorni importanti. Colgo l’occasione per ringraziare sia i tecnici della Sogesid che i nostri funzionari dell’ufficio tecnico comunale che dal 2023 si sono messi a disposizione con impegno e serietà per la ricostruzione del territorio".

Oscar Bandini