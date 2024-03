Sopravvivenza gastronomica: monologo a teatro con Vito

‘L’altezza delle lasagne’ è il titolo dello spettacolo che andrà in scena domani sera alle 21.15, presso il Teatro Italia di Rocca San Casciano. Si tratta di un monologo di sopravvivenza gastronomica, a cura dell’attore bolognese Vito.

Anticipa l’attore: "Parlo di ‘sopravvivenza’, perché ormai la sera, quando fai un po’ di zapping davanti alla tv, trovi minimo tre canali di cucina, trovo che ci sia un po’ un eccesso. Sarà un monologo politicamente scorretto, non volgare, perché non è nel mio stile, ma ne ho per tutti" (info, prenotazioni e campagna abbonamenti 376.1224452 e on line https://www.diyticket.it/events/teatro/14265/laltezza-delle-lasagne, ingresso intero 14 euro, ridotto 12 euro).

Spiega il direttore artistico Giancarlo Dini: "Si tratta sostanzialmente di un’anteprima assoluta, perché lo spettacolo ha totalizzato poche giornate di presentazione al pubblico, una sorta di work in progress per testare le reazioni del pubblico stesso. Il pubblico del Teatro Italia avrà la possibilità di testarlo in anteprima". Vito cercherà di rispondere alle domande assurde, comiche e anche serie: "Perché è scomparsa la rucola e siamo invasi dall’avocado? Chi ha deciso che non serve più la mezzaluna? Cosa ha trasformato il semplice gesto di nutrirsi in una nuova religione? Da quando l’uomo ha smesso di fare da mangiare e si è trasformato in chef? Si può preparare una torta di mele eco-sostenibile senza sfruttare l’ambiente?"

Nel nuovo One Man Show, Vito ci porta su un terreno a lui caro, quello del cibo e della cucina, in un excursus esilarante e spietato sul malsano e perverso rapporto tra l’uomo e il piano cottura.

Conclude Dini: "E’ lo spettacolo che tutti quelli che amano cucinare dovrebbero vedere". Stefano Bicocchi, in arte Vito, è un attore e comico di teatro, cinema e televisione. Si forma alla scuola di Teatro Bologna di Alessandra Galante Garrone, con Patrizio Roversi e Siusy Blady: con loro e i gemelli Ruggeri partecipa alla formazione del Gran Pavese varietà, spettacolo cult degli anni Ottanta.

Quinto Cappelli