Soroptimist aiuta la ripartenza dell’azienda ‘Tiziana Bellini’

La modiglianese Morena Palli, amministratrice delegata dell’azienda ‘Tiziana Bellini Srl’ di Modigliana, è stata premiata insieme ad altre dall’associazione Soroptimist International Italia "per sostenere nella ripartenza le imprenditrici delle province di Forlì e di Ravenna colpite dalla devastante alluvione di maggio". Soroptimist, a livello nazionale e locale, ha destinato 62 mila euro totali alle colleghe. La Palli, figlia della fondatrice Tiziana Bellini, è attiva nel campo delle telecomunicazioni ed è riuscita a ripartire: "Sono estremamente emozionata perché è la prima volta che fronteggiamo un evento così disastroso e avere la vicinanza di un gruppo di donne mi ha commossa perché tutte si stavano preoccupando per noi. Le ringrazio tantissimo per un gesto davvero gigantesco".

"Iniziativa di sostegno concreto – dice il sindaco di Modigliana Jader Dardi – verso imprenditrici che hanno dato prova di coraggio e determinazione nel fare ripartire le loro attività. Un riconoscimento più che meritato".

g. a.