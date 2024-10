Sos da Monte Mirabello: "La situazione è peggiorata. Dai politici solo parole vuote"

"A distanza di oltre un anno dalla devastante alluvione che ha colpito la nostra amata regione Emilia Romagna, la situazione a Monte Mirabello, frazione di Predappio, rimane drammaticamente irrisolta".

La denuncia arriva da Daniele Rambelli, residente a Monte Mirabello e responsabile del ‘Gruppo whatsapp frane Montemirabello’ formato dagli oltre 20 abitanti della zona. Ieri la Provincia di Forlì-Cesena ha annunciato lavori sulla strada, con fondi del Pnrr stanziati dal commissario Francesco Paolo Figliuolo, ma i cantieri partiranno solo la prossima estate.

"Malgrado le promesse di aiuti immediati, fatte dalle più alte cariche dello Stato e dalle autorità europee – sottolinea Rambelli –, non è stato fatto nulla di concreto per sanare i danni causati dalle frane, che continuano a mettere a rischio la sicurezza dei residenti e la viabilità. Già nel maggio 2023 avevo denunciato la gravità della situazione, scrivendo alle figure più influenti, incluso la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e il governatore della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. La loro visita aerea aveva suscitato in noi una speranza, accompagnata dalla promessa della presidente Von der Leyen: ‘Tin bota, l’Europa è con voi’. Tuttavia, quelle parole, a distanza di tempo, sembrano vuote. Non c’è stato alcun intervento concreto, e la situazione è peggiorata".

L’amarezza di Rambelli non si placa: "Nelle ultime settimane, nuove frane si sono verificate lungo la strada provinciale 47, la stessa arteria che collega Predappio a Monte Mirabello e che rappresenta la principale via di accesso per residenti e attività locali, come il noto ristorante Pineta". Giunti al ristorante la strada per Rocca si blocca ed è chiusa anche la vicinale alternativa che scendeva a Tontola. Prosegue Rambelli: "Non solo non sono stati avviati lavori di ripristino, ma ad oggi si notano nuove fratture nella sede stradale (vedi foto), rendendo il passaggio pericoloso, soprattutto per i mezzi pesanti necessari alle aziende agricole locali". Riferendosi all’aggravarsi delle condizioni della strada e del territorio circostante, Rombelli osserva: "È inaccettabile che, dopo un anno e una serie di denunce, le autorità competenti non abbiano ancora preso alcuna iniziativa concreta per garantire la sicurezza di chi vive e lavora in questa zona. È ora che dalle parole si passi ai fatti. La comunità di Monte Mirabello non può continuare a vivere sotto la minaccia costante di frane e dissesti, che mettono in pericolo non solo le infrastrutture, ma anche la vita stessa delle persone. È tempo che chi di dovere si assuma la responsabilità di intervenire con urgenza, prima che sia troppo tardi".

Rambelli passa poi a una sorta di aut aut per le istituzioni: "Chiediamo un intervento immediato e decisivo per il ripristino della strada provinciale 47 e la messa in sicurezza del territorio. I romagnoli, conosciuti per la loro resilienza, hanno sempre dimostrato di sapersi rialzare di fronte alle difficoltà, ma non possiamo essere lasciati soli in questa battaglia contro il tempo e contro la natura. Le promesse fatte nel maggio 2023 devono essere mantenute. La sicurezza e il futuro di Montemirabello dipendono anche dalla riapertura delle strade".

Quinto Cappelli