Sos di Confcommercio "I negozi sono vitali, bisogna sostenerli riqualificando il centro"

di Paola Mauti

"Il commercio è il settore più trainante della nostra economia ed è anche un sostegno alla socialità oltre che un presidio che rende le città più vivibili e più sicure: per questo e non possiamo darlo per morto". E’ un grido di dolore, ma soprattutto una netta denuncia contro chi pensa che il commercio di prossimità sia destinato ad un inevitabile declino quella espressa da Roberto Vignatelli e Alberto Zattini rispettivamente presidente e direttore di Confcommercio Forlì.

L’occasione è la pubblicazione dei dati da parte del Centro Studi delle Camere di Commercio, elaborati dall’Ufficio Studi della Confcommercio e relativi al 2022. I numeri testimoniano quanto, nonostante un contesto reso difficile dalla pandemia e poi dalla guerra che ha provocato una grave ricaduta economica, il settore si dimostri sostanzialmente vitale e comunque resta il più importante dell’economia forlivese. E se nell’ultimo decennio un certo declino c’è indubbiamente stato, con la chiusura di un centinaio di imprese commerciali nel centro storico e più o meno altrettante nelle zone più periferiche, attualmente sono pur sempre 646 gli esercizi dedicati commercio al dettaglio dentro le mura cittadine e altri 1016 nel complesso della città di Forlì.

Un significativo aumento registrano, peraltro, le imprese legate alla ristorazione e al turismo, cioè alberghi, bar e ristoranti, che, nel centro storico erano 303 nel 1012 e a giugno del 2022 risultano essere 343. "Certo, la ristorazione, quando c’è la professionalità degli operatori, sta andando bene ovunque – sottolinea Zattini –, ma la parte del leone la recita sempre il commercio. Per questo motivo sarebbe folle non occuparsi dei suoi problemi". Allora, da dove cominciare per ridare impulso ad un settore così importante per l’economia del territorio? Alberto Zattini punta il dito contro "le politiche urbanistiche fallimentari che non hanno saputo valorizzare il cuore di Forlì con politiche abitative di pregio, così come invece è successo in tutti gli altri centri storici d’Italia. Bisogna partire dai bisogni e le potenzialità del territorio – continua Zattini –, contrastare la diminuzione dei residenti e individuare percorsi che siano capaci di essere sintesi fra istanze urbanistiche e sviluppo economico".

E tra i problemi che la categoria affronta ormai da tempo c’è sicuramente l’e-commerce, a proposito del quale i responsabili della categoria sottolineano il problema della disparità fiscale "dal 50% di imposta si passa al 10 se hai la sede in Olanda".

"La nostra base sociale ha capito che l’e-commerce non si può fermare – dice Roberto Vignanelli – ma è in malafede chi dice che il commercio di prossimità scomparirà. Peraltro, come associazione stiamo da anni aiutando le imprese forlivesi a cogliere i cambiamenti e ad utilizzarli come opportunità".