Sos Galleria Vittoria: "Spaccio e sporcizia: la sera abbiamo paura. Lavori troppo lunghi"

Da oltre un decennio la Galleria Vittoria è uno dei punti più critici della città, caratterizzato da degrado e frequenti segnalazioni di atti di inciviltà. Tuttavia, con i lavori di riqualificazione da 6 milioni di euro finanziati dai fondi Pnrr, si punta a trasformare questa area centrale: sono previsti un garage interrato con oltre 100 posti, nuovi spazi verdi e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Il progetto, avviato a novembre 2023, dovrebbe concludersi entro la prossima primavera.

Nel frattempo, però, i residenti devono fare i conti con i disagi quotidiani. Seppur necessario, il cantiere ha creato angoli bui e riparati che diventano rifugio per comportamenti irrispettosi.

"Spesso – racconta l’architetto Andrea Filippi, residente in Galleria Vittoria – troviamo feci e urine negli angoli dei portici, con un odore insopportabile. Non si tratta solo di cani, ma anche di persone: lo abbiamo visto con i nostri occhi più volte. Inoltre, nel progetto della futura area verde, che sorgerà al termine dei lavori, non è stato previsto un bagno pubblico, una soluzione che potrebbe aiutare a prevenire queste situazioni".

Il problema però non è solo legato a questi disagi: "Si radunano in gruppo, cinque o sei ragazzi incappucciati, a qualsiasi ora del giorno – racconta Fiorela Taulleraj, estetista – bevono e, probabilmente, spacciano. Lo sospettiamo perché si presentano sempre alla stessa ora, frugano in giro alla ricerca di qualcosa o si scambiano pacchetti. Abbiamo segnalato la situazione più volte alla polizia locale, ma senza risultato. Per precauzione, la sera esco insieme all’ultima cliente, perché ho paura che mi facciano del male. Preferisco lasciare il centro estetico in disordine piuttosto che rischiare di allontanarmi da sola". Il grande cantiere interessa tutta l’area interna della Galleria provocando problemi soprattutto agli esercizi commerciali: "Ho acquistato diversi metri quadrati nell’edificio – dichiara Alex Forcellini – per aprire una pizzeria, ma in queste condizioni è impossibile. Inoltre, i lavori dovevano concludersi a gennaio 2025, ma ora ci è stato comunicato che si protrarranno fino alla primavera".

Le difficoltà sono state segnalate anche via Pec al Comune: "L’area di Galleria Vittoria – continua Filippi – è privata ma ad uso pubblico, quindi l’Amministrazione ha l’obbligo di occuparsi della pulizia. Tuttavia, non basta una semplice spazzata: è necessaria una detersione approfondita per eliminare il forte odore di urina. Non è accettabile che il nostro custode debba farsi carico ogni giorno della pulizia della zona. Inoltre, è urgente potenziare la sorveglianza: non si può avere paura di uscire di casa. La risposta che abbiamo ricevuto, però, ha minimizzato la questione, sostenendo che il degrado fosse presente da anni". L’architetto si domanda infine: "Com’è possibile che un’Amministrazione che si definisce antidegrado, non intervenga nonostante sia a conoscenza di questa situazione?".