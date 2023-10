Sos Guardie mediche: "No al Cau: meno cure di notte e nei festivi"

Il Cau, e soprattutto la riorganizzazione che ne deriva, preoccupa i medici di continuità assistenziale (per intenderci coloro che prestano servizio di guardia medica): temono che gli annunciati ‘Centri di assistenza’ finiranno per togliere risorse notturne per riassorbirle all’interno delle nuove strutture. Tutte le perplessità dei medici sono elencate in una lunga lettera firmata da 31 professionisti che operano nel distretto di Forlì.

"È in atto – scrivono – il tentativo da parte dell’Azienda Usl della Romagna di stravolgere il nostro servizio e sono previste chiusure di sedi che lascerebbero territori, specie periferici, senza un’efficace assistenza medica nelle ore notturne e nei giorni festivi e prefestivi. Infatti il progetto presentato dall’Ausl prevede lo spostamento di medici per attività in orari diurni depauperando il servizio notturno, dove i professionisti si troverebbero a lavorare con meno unità e di conseguenza a coprire porzioni di territorio più vasto".

Una scelta che avrebbe conseguenze pesanti: "Questo farà venire meno l’assistenza medica di prossimità, un cardine del nostro servizio sanitario nazionale, e ciò impedirà a noi medici di essere i garanti di un sistema di cure vicino ai cittadinine".

I medici vanno avanti illustrando altre criticità della riorganizzazione che ruota intorno alla realizzazione dei Cau: "Il progetto prevede l’istituzione di una centrale telefonica gestita da personale non medico che, privo delle giuste competenze, avrebbe la pretesa di poter dirottare il paziente a seconda dei suoi bisogni ad un ambulatorio sito anche a molti chilometri di distanza, oppure attivare una visita domiciliare effettuata da un medico che si troverebbe anche a notevole distanza, rendendo di fatto vano un intervento in tempi utili". Non solo: il Cau, infatti, si propone essenzialmente come polo alternativo al pronto soccorso, dove dovrebbero essere curati i casi meno gravi (o comunque meno urgenti), ma a farsi carico di decidere se la patologia richieda l’intervento dei medici del pronto soccorso, oppure di quelli del Cau, spetta – oltre che al centralinista – al paziente stesso: "Il cittadino, venendosi a trovare nel bisogno, dovrebbe essere in grado di discernere se rivolgersi a un Cau o a un pronto soccorso, con la possibilità inoltre da parte dei medici di trovarsi a gestire situazioni acute, in cui le tempistiche giocano un ruolo cruciale, in setting a bassa intensità".

La nota si conclude con un preciso proposito che somiglia a una sollevazione verso il Cau (o, quantomeno, al Cau come è stato prospettato finora): "Noi medici rifiutiamo qualsiasi tentativo di riforma presentato come innovazione, ma che avrebbe come solo risultato il far venir meno l’assistenza sanitaria di prossimità ai cittadini".

Sofia Nardi