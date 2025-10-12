Sos infortuni sul lavoro: "In 8 mesi 6mila denunce. Sicurezza sacrificata"

I dati sono sconfortanti: nei primi otto mesi del 2025 si contano oltre 12.900 denunce di infortunio tra le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, con 14 decessi registrati nel solo territorio forlivese-cesenate. È quanto emerge dai dati Inail elaborati da Cisl Romagna e Uil Forlì-Cesena, che lanciano un allarme congiunto: il lavoro continua a uccidere.

Nel dettaglio, Forlì-Cesena ha registrato 4.715 denunce di infortunio nei primi otto mesi del 2025, in aumento del 3,3% rispetto al 2024, e 1.025 denunce di malattie professionali.

Ma il dato più drammatico riguarda le 14 vite spezzate sul lavoro, più del doppio rispetto alle 6 dello stesso periodo dello scorso anno. Numeri che confermano e aggravano la tendenza già evidenziata dalla Uil a fine settembre, quando i primi sette mesi del 2025 avevano fatto segnare 4.241 denunce di infortunio, contro le 4.037 dello stesso periodo del 2024. "Non possiamo più tollerare questa realtà. Non possiamo accettare che la sicurezza e la vita delle persone vengano subordinate alla fretta produttiva o al risparmio sui costi aziendali", dichiarano i segretari Enrico Imolesi (Uil Forlì) e Paolo Manzelli (Uil Cesena).

I sindacalisti parlano di "un sistema che ha scelto, deliberatamente, di sacrificare la sicurezza sull’altare della rapidità, del margine, del profitto. Dietro ogni cifra non c’è statistica, ma una persona. Un futuro che si spezza quando non dovrebbe".

La Uil rilancia anche la campagna nazionale ‘ZeroMortiSulLavoro’, promossa dal segretario generale PierPaolo Bombardieri, e chiede interventi immediati: "Servono più ispettori del lavoro, risorse e strumenti adeguati per controlli intensi e continui. È indispensabile investire in formazione obbligatoria e continua per tutti, dai lavoratori ai datori di lavoro". Anche la Cisl Romagna interviene con forza in occasione della 75ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, che si celebra proprio oggi: "Il quadro resta critico – afferma il segretario generale Francesco Marinelli – e non possiamo rassegnarci all’idea che morire o ammalarsi di lavoro sia normale. La sicurezza non è un costo, ma un investimento sul futuro". Marinelli richiama anche l’attenzione sulle patologie professionali invisibili, legate a stress, posture scorrette e ritmi intensi: "Non si tratta solo di incidenti improvvisi, ma di malattie che si accumulano nel tempo e compromettono la salute e la dignità del lavoro".

Entrambe le sigle sindacali concordano sulla necessità di far funzionare i tavoli provinciali per la sicurezza, previsti dal Patto per il Lavoro e per il Clima regionale. "Le buone pratiche devono trasformarsi in azioni concrete e tempestive, capaci di incidere davvero sulla realtà dei luoghi di lavoro", sottolinea Marinelli. E la prevenzione, aggiunge, "deve partire dalle nuove generazioni: riteniamo fondamentale che la consapevolezza dei rischi e l’importanza della prevenzione entrino a far parte del bagaglio formativo di ogni studente". Sia Uil che Cisl ribadiscono che il lavoro deve tornare a essere "strumento di dignità, non di rischio".