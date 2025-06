Sos manodopera: "Dopo il Covid i giovani evitano weekend e festivi"

"Il nostro è un grido d’allarme: stiamo vivendo un’emergenza lavoro in tutti i settori". Il presidente di Confcommercio Forlì Roberto Vignatelli lancia un SOS preciso: mancano commessi professionali, macellai, gastronomi, camerieri di sala, baristi, cuochi, addetti alle pulizie delle camere. "Questi sono solo alcuni esempi di figure professionali che è sempre più difficile reperire in Italia e nel nostro territorio. E pensare che questi settori sono regolamentati dai contratti di lavoro del Commercio e del pubblici esercizi siglati a livello nazionale da Confcommercio e dalle organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil, riguardano oltre 3 milioni di addetti nel Paese e rappresentano i più importanti accordi in ambito privato. La difficoltà delle imprese nel trovare manodopera è purtroppo ormai cronica – spiega Vignatelli – e nel commercio, ristorazione e alloggio stiamo affrontando una congiuntura complessa".

L’associazione stima infatti che, a livello nazionale, non potranno essere coperti circa 260mila posti di lavoro (+ 4% rispetto al 2024), che resteranno dunque vacanti. "Il quadro generale – precisa Andrea Zocca, presidente Fipe-Confcommercio Forlì – rispecchia anche la situazione forlivese, con centinaia di richieste di lavoro da parte delle aziende alle quali non corrisponde una adeguata domanda. Molti esercizi hanno dovuto infatti contrarre l’orario di apertura al pubblico delle proprie attività a causa della mancanza di maestranze che garantiscano la copertura di tutti i turni di lavoro". "I giovani, dopo il periodo della pandemia Covid – spiega il direttore Alberto Zattini – hanno una percezione valoriale diversa, in cui il lavoro, soprattutto nelle giornate festive e di sera, viene possibilmente evitato. Si dà più importanza al tempo libero e facciamo fatica a trovare soluzioni ad un problema concreto che causa naturalmente un disservizio ai clienti che trovano gli esercizi chiusi".

A certificare questo stato di cose è il dato ufficiale delle dimissioni volontarie nella provincia di Forlì-Cesena nel 2024: sono ben 8.122 i rapporti di lavoro interrotti, pari al 28,5% delle cessazioni totali, 3 lavoratori su 10.

Inoltre, circa il 36% delle dimissioni volontarie sono imputabili ai settori del commercio e turismo. "Un allarme – prosegue Zocca – che è un segnale anche per le scuole professionali che, negli ultimi anni, hanno registrato importanti percentuali di crescita nelle iscrizioni, che però non si traducono in altrettanti posti di lavoro. Colmare la distanza tra domanda e offerta non è solo urgente, è fondamentale per la crescita del Paese".

Gianni Bonali