Sos nei boschi, blitz dei soccorsi. Così si salvano le vite in Appennino

Sono iniziate ieri e si concluderanno domani a Rocca San Casciano le ‘Esercitazioni regionali ricerca di persone’, con un imponente numero di partecipanti dei vigili del fuoco di Forlì-Cesena (coordinatori dell’operazione), della Protezione civile regionale e della Croce rossa dell’Emilia Romagna (con squadre da Bologna, Ferrara e Reggio Emilia).

Nella vasta operazione sono coinvolti oltre 50 esperti del settore, con una trentina di mezzi e anche cani delle unità cinofile. Dal campo base del parco Gramsci o ex Foro Boario di Rocca partono ogni giorno diverse squadre, con ingenti mezzi, mappe e strumenti informatici, alla ricerca di ‘persone smarrite’ nella zona boscosa di San Donnino, fra Rocca San Casciano e San Zeno di Galeata, finché non sono stati raggiunti gli obiettivi. "Le esercitazioni di questi giorni, in stretta collaborazione fra i vigili del fuoco, Protezione civile e Croce rossa – sottolinea l’ispettore dei vigili del fuoco del comando di Forlì, Andrea Imolesi, direttore tecnico di soccorso – sono fondamentali. Servono a noi soprattutto per approfondire la collaborazione fra i vari corpi, per conoscere i territori e per applicare nella pratica dei vari terreni quello che già si conosce".

Stando all’esperienza dei vigili del fuoco del territorio forlivese, la media delle persone disperse si aggira mensilmente intorno a due-tre, con punte maggiori durante l’estate. Gli ultimi due casi verificatisi nei primi giorni di settembre sono avvenuti nei comuni appenninici di Santa Sofia e di Predappio, con le ricerche andate a buon fine, cioè con entrambe le persone ritrovate in salute.

"A volte si tratta anche di allontanamenti temporanei, più che di smarrimenti, oppure di persone che s’inoltrano in luoghi sconosciuti e poi perdendo l’orientamento si lasciano prendere dalla paura o dal panico", rimarca l’ispettore Imolesi.

Comunque sia, quando capita che delle persone si smarriscono, la raccomandazione degli esperti è sempre la stessa: telefonare ai numeri delle forze dell’ordine preposte: 112 per i carabinieri e 115 per i vigili del fuoco e 118 per l’ambulanza. Il 112 dei carabinieri pensa poi a diramare le informazione a chi di dovere in base alle segnalazioni del caso. Resta un problema irrisolto: molte zone dell’Appennino romagnolo non sono ancora coperte dalla rete telefonica, creando problemi per escursionisti, cercatori di funghi, cacciatori e altri appassionati della montagna.

"Per Rocca è importante questa esercitazione a livello regionale – dice il sindaco di Rocca San Casciano Marco Valenti –, anche per valorizzare la caserma locale dei nostri vigili del fuoco, che svolgono quotidianamente un lavoro molto importante per la sicurezza degli abitanti non solo di Rocca e della valle del Montone, ma anche per tutto l’Appennino".