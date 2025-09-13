Sos personale scolastico: "Bidelli e amministrativi, pochi rispetto ai bisogni. Ecco gli istituti scoperti"

La scuola si prepara a riaprire le porte dopo la pausa estiva, ma tra personale Ata (Assistenti tecnici, amministrativi e collaboratori scolastici) ancora precario e Dsga (Direttori dei servizi generali e amministrativi) mancanti, i presidi coordinano con difficoltà incarichi e nomine. È una macchina complessa che, come un motore, deve riuscire a partire senza intoppi fin dal primo giorno. Secondo i dati forniti dalla Cisl Scuola, le immissioni in ruolo autorizzate per i lavoratori Ata risultano largamente insufficienti rispetto ai fabbisogni reali. Le scuole continuano a chiedere organico aggiuntivo ma ricevono risposte parziali. In regione, per l’anno scolastico 2025-26, a fronte di 2.903 posti disponibili, i passaggi di ruolo sono stati solo 865, pari al 29,08% della richiesta, calcolato secondo il criterio di turn-over, che copre una parte dei posti liberati da cessazioni dal servizio e pensionamenti.

A Forlì-Cesena, la copertura raggiunge il 30,20%, terza in Regione dopo Rimini (31,13%) e Bologna (30,23%). Le supplenze per gli operatori Ata si dividono in prima fascia (chi ha già maturato 24 mesi di servizio), seconda fascia e terza fascia (chi non ha ancora completato l’esperienza necessaria per andare in prima fascia). "In provincia – spiega Alessio Gaudioso, segretario generale della Cisl Scuola Romagna (foto in basso) – c’è stato qualche giorno di ritardo per le nomine da prima fascia, perché i dati sui posti da assegnare dal Ministero e dall’Ufficio Scolastico Regionale a quello Territoriale sono arrivati solo a fine agosto. Ad oggi però la copertura di tutti questi posti vacanti nelle scuole è quasi completa con contratti precari. E’ proprio questo però il vero problema: la mancata stabilizzazione dei lavoratori".

Il territorio si distingue comunque per un’organizzazione efficiente: "Viene utilizzato uno strumento di convocazione unificata, dove i dirigenti scolastici, con un accordo tra loro, chiamano il personale attraverso una graduatoria comune – prosegue il segretario –. Questo offre vantaggi concreti: il lavoratore vede tutte le scuole dove ha fatto domanda e può scegliere l’opzione migliore. Le scuole ricevono le candidature in un tempo più breve e poter avviare l’anno scolastico in modo migliore. In altre città, invece, le persone accettano la prima proposta ricevuta pur di lavorare, creando un ‘imbuto’ nelle segreterie, che faticano a convocare il personale supplente con conseguenti ritardi nella presa di servizio".

Diversa è la situazione dei Dsga: "È una gestione più delicata. Laddove mancano, vengono fatti degli interpelli, una sorta di ‘chiamata pubblica’ da parte degli uffici territoriali per coprire i posti vacanti. Sono figure fondamentali: senza di loro non si possono gestire gli acquisti, fare i pagamenti, neppure comprare una penna per intenderci. La regolarizzazione di questi lavoratori – conclude Gaudioso –sarebbe doverosa ma è un problema che va affrontato a livello nazionale". Secondo l’ultimo interpello risultano attualmente scoperti i direttori dell’Istituto Comprensivo n. 9 ‘Beatrice Portinari’, n. 7 ‘Carmen Silvestroni’, e quelli di Bertinoro, Santa Sofia, Civitella di Romagna, Modigliana e del Liceo classico ‘Morgagni’.

Valentina Paiano