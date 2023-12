Sos sanità pubblica: "Popolazione più vecchia. Ripensiamo il sistema"

Aveva come titolo ‘Salviamo la sanità pubblica. Diritto alla salute, medicina del territorio e futuro dei servizi socio sanitari’ l’incontro, promosso dal Pd di Forlì, che si è tenuto lunedì al circolo Arci del Ronco. Ad accogliere gli ospiti e introdurre la serata la segretaria Unione Territoriale Pd Forlivese, Gessica Allegni, e il capogruppo consiliare Pd Forlì, Soufian Hafi Alemani.

Una sala gremita ha accolto così le relazioni di Mattia Altini, direttore settore assistenza ospedaliera Emilia Romagna, Raffaella Angelini, direttrice del dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl Romagna, e Andrea Fabbri, direttore pronto soccorso e medicina d’urgenza Ausl Romagna Forlì. In chiusura l’intervento del presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

Una disamina di come anche una sanità di qualità, come è quella riconosciuta all’Emilia Romagna – "siamo primi nelle classifiche del ministero della sanità e di enti terzi" ha sottolineato Bonaccini – non sia immune dai problemi che sta attraversando il Paese. La prima criticità è rappresentata dall’inverno demografico che ha portato, in pochi anni, ad essere 58 milioni di persone contro i 60 di pochi anni fa, con un conseguente invecchiamento della popolazione, ma non solo: "Negli ultimi 7-8 anni di vita si vive tendenzialmente male" ha affermato Altini, con una piramide che vedeva negli anni Settanta due bambini che sorreggono due genitori e tre nonni, ora, invece c’è un solo bambino a sorreggere due genitori, tre nonni e due bisnonni. Una popolazione, soprattutto quella forlivese, leggermente più alta della media, fatta per il 28% di over 65enni, che necessita quindi di una sanità di prossimità sempre maggiore.

"Ci stiamo muovendo in quest’ottica – hanno sottolineato Altini e Angelini – con le case della salute, case della comunità e i futuri Cau. Centri nei quali andare a inserire anche gli specializzandi che, sotto una supervisione, possano operare sul campo per fare l’esperienza che serve per il loro futuro, mentre aiutano la comunità nella gestione delle emergenze minori. Un modo per andare a decongestionare anche i pronto soccorso".

Proprio i PS sono stati l’oggetto della relazione di Fabbri: "Anche se la situazione da noi è meno peggio che altrove – ha spiegato – siamo a un punto critico con il personale che è la metà di quello che dovrebbe essere. Mancano medici di medicina d’urgenza e infermieri".

Una situazione che è comune, come ha presentato nella relazione, a molti Paesi europei. "In Francia hanno deciso di chiudere alcuni pronto soccorso nel periodo notturno – ha spiegato –, in Spagna sono al collasso, la stessa Inghilterra lamenta carenze di organico".

Un modello che potrebbe non reggere anche nel breve? "Cosa sarebbe successo se i treni l’altra sera si fossero scontrati a una velocità maggiore? – si è chiesto Fabbri – Noi eravamo già con 15 persone dentro al Ps, 50 in attesa e 4 che aspettavano il ricovero". Fortuna ha voluto che lo scontro sia stato lieve, ma il dubbio e la paura che prima o poi la tempesta perfetta arrivi rimane.

Matteo Bondi