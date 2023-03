Sos sicurezza, polizia in piazza Il Siulp: "Siamo troppo pochi"

Una protesta davanti alla sede del proprio ’datore di lavoro’, il governo. La attuerà, lunedì a mezzogiorno, il sindacato di polizia con la più folta schiera di iscritti, il Siulp. Insegne e distintivi si isseranno in piazza Ordelaffi, davanti alla prefettura. Obiettivo, "rinforzare immediatamente" gli organici delle divise blu o ci sarà "il rischio concreto di paralisi del funzionamento della sicurezza e soccorso pubblico".

La discesa in piazza, di fronte alla sede decentrata del governo centrale, è non soltanto simbolica, e serve "per sensibilizzare nuovamente le autorità e i parlamentari locali" affinché sollecitino il Dipartimento ministeriale preposto "all’invio di nuovi agenti della in provincia. In caso contrario – sottolinea una nota del Siulp – vi sarà il rischio concreto di collasso della sicurezza con effetti negativi sui servizi a favore del cittadino, a causa di carichi di lavoro non più sostenibili da parte dei pochi agenti ormai disponibili, costretti molto spesso ad estenuanti turni di lavoro".

Il segretario provinciale del Siulp, Roberto Galeotti, ribadisce le maggiori criticità a cui porre immediatamente rimedio e non più rinviabili: "L’elevato numero del personale in quiescenza nella provincia di Forlì Cesena (60 unità tra il 2022 e il 2023)"; "dal mese di aprile sarà di fatto impossibile assicurare due volanti per turno: mai come ora si conta in questura una così grave carenza di personale"; la riapertura dell’aeroporto del Ronco ha "ulteriormente" assottigliato il personale disponibile; e questa situazione di pianta organica largamente sotto la soglia di sopravvivenza "riguarda tutti i settori locali della polizia, dalle Volanti alla Ferroviara, dalla Stradale alla Postale".