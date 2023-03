’Sos tesina’: incontri per studenti

Si avvicina a grandi falcate la conclusione dell’anno scolastico e con essa gli esami di fine corso. Dal 28 marzo al 28 aprile l’associazione Il Corridoio e la biblioteca comunale ‘Plebino Battanini’ di Castrocaro Terme e Terra del Sole organizzano l’iniziativa ‘Sos tesina’, una serie di incontri indirizzati ai ragazzi di terza media alle prese con la redazione della tesina. L’appuntamento è per ogni martedì e ogni giovedì dalle 15 alle 17 in biblioteca (viale Marconi 115, ingresso dalla ciclopista Viavai). La partecipazione a un incontro ha un costo di 10 euro, il pacchetto di tre ingressi è proposto a 25 euro. Per informazioni

e iscrizioni, contattare il 340.1605121.