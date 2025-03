Sos uova in America. Sabbatani sotto i riflettori: "Ci chiedono aiuto"

Nelle ultime settimane il prezzo delle uova negli Stati Uniti è aumentato di quasi il 60% rispetto alla fine del 2024: un incremento dovuto in particolare all’influenza aviaria che ha costretto gli allevatori ad abbattere milioni di capi con lo scopo di limitare i contagi. Così, mentre il neo-presidente Usa Trump sta parlando di dazi, gli americani si trovano a fare i conti con un problema da risolvere al più presto: servono uova. Questo è uno dei temi trattati nel corso dell’episodio di ieri de ‘L’aria che tira’, il programma in onda in diretta ogni giorno alle 11 su La7, condotto da David Parenzo.

Per affrontare l’argomento la trasmissione tv ha coinvolto anche un’azienda forlivese, la Sabbatani, che ha sede a San Lorenzo in Noceto. Nello stabilimento di via Bachelet, così, sono arrivati il cameraman e la giornalista di La7, a confrontarsi con il presidente di Assoavi Gianluca Bagnara, alla presenza, dietro le quinte, anche di Stefano Gagliardi, direttore dell’associazione di categoria. Nel frattempo, sullo sfondo, il lavoro delle operaie e degli operai continua: sui rulli continuano ad arrivare decine di uova che, una ad una, vengono scelte e sistemate nelle confezioni. Collegato con lo studio, ad affrontare il tema, invece, c’è Guido ‘George’ Lombardi, imprenditore e amico di Donald Trump, quasi un ospite fisso per la trasmissione.

Il collegamento con Forlì scatta poco dopo le 12, quando si accende la luce rossa della telecamera e la giornalista Isabella Ciotti presenta l’azienda e il tema generale: "Questo è un grandissimo centro. Qui si confezionano 1 milione e 200mila uova ogni giorno, quasi 130mila all’ora. Ma saranno abbastanza per le esigenze degli Stati Uniti? L’Italia cerca di raggiungere il mercato Usa da almeno 8 anni, ma la porta è sempre rimasta chiusa. Ora, invece, viene lanciato un sos che rischia di mettere in crisi il mercato italiano".

La parola, a questo punto, passa a Bagnara: "La scorsa settimana ho ricevuto una chiamata dall’ambasciata americana in cui mi si chiedeva se avessimo un po’ di uova per loro. Inizialmente ho pensato a uno scherzo, poi si è chiarito l’equivoco. In pratica ci è stato chiesto di verificare tra i nostri associati se ci fosse un surplus di prodotto e io ho risposto che verificheremo. Il nostro mercato attualmente è quasi in equilibrio tra domanda e offerta, ma c’è comunque la volontà di collaborare anche per dare un segnale: ora hanno bisogno loro, un domani potremmo avere bisogno noi. Certo, sotto Pasqua è impossibile, ma vedremo se nei prossimi mesi ci sarà un piccolo surplus".

La linea torna allo studio: "Bellissimo questo tuo ospite", commenta Parenzo, contento di poter portare in onda una testimonianza preziosa, ma il trumpiano Lombardi dissente, prova a sminuire il problema: "L’ambasciatore che ha fatto quella stupida chiamata è quello che stava già lì con Biden, perciò è rimbambito come Biden". Pochi minuti e la linea rimbalza di nuovo alla sede della Sabbatani: "Non si può agire nel giro di pochi giorni – precisa Bagnara –, anche perché organizzare il trasporto su nave richiede 15-20 giorni. Da anni cerchiamo di esportare ovoprodotti negli Stati Uniti e fino ad ora non siamo mai stati autorizzati. Ora c’è l’occasione per lavorare insieme e facilitare le procedure per un interscambio futuro".

Sofia Nardi