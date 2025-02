Sos vandali a Villafranca. Assaltata la Materna:: "Basta, serve sicurezza"

Aule della materna sottosopra. Banchi volati da una parte all’altra. Muri deturpati. Giochi e i disegni dei bambini danneggiati, un computer sparito. Riaperte la porte dopo il mini ponte della Madonna del Fuoco, la scuola di Villafranca ripiomba nell’incubo.

Ripiomba, perché non è la prima volta. Negli ultimi mesi gli assalti vandalici si sono susseguiti. Di mezzo c’era stato un altro ponte di festa. Quello dei Santi. Che adesso si chiama Halloween. Quella volta, finestra spaccata, irruzione, scorreria, caos totale, con danni anche all’esterno dell’edificio, un plesso che ospita bambini e ragazzi dalla materna alle medie residenti nella frazione che è l’ultimo avamposto forlivese prima della provincia di Ravenna.

Quella volta era scattato l’allarme, che è installato solo in corridoio; così la banda criminale venne costretta alla fuga prima che combinasse altri guai. Che però riuscì a concretizzare due giorni dopo: ripassando dalla finestra ancora sghangherata, non ancora riparata, gli stessi delinquenti (sempre loro?) si sono rifatti vivi, lasciando escrementi umani in un cassetto.

Quindi, son tornati, i criminali. E l’esasperazione è esplosa. Tanto che un gruppo di genitori dei bimbi della materna di Villafranca, finita nel mirino dei vandali tre giorni fa, ha deciso di non restare muto. Basta silenzio. Con una mail, madri e padri dei bimbi che si sono trovati le loro tre aule non utilizzabili, fanno sapere che questi sono "atti che vanno ben oltre il semplice danno materiale. Questi gesti non solo danneggiano strutture pubbliche, ma intaccano la serenità di famiglie e insegnanti che si impegnano quotidianamente per offrire un ambiente educativo accogliente ai nostri giovani", scrivono i genitori nella lettera. Per fortuna i bimbi non si sono accorti di niente. La mattinata è proseguita in due aule adiacenti. Ma resta la ferita. Apertissima: "Siamo stufi – scrivono i genitopri di Villafranca –. Frustrazione e preoccupazione sono palpabili. È urgente mettere in sicurezza la struttura, con sistemi di sorveglianza adeguati, a cominciare dal sistema di illuminazione. Le istituzioni preposte rispondano".

Intanto i dirigenti scolastici hanno fatto denuncia ai carabinieri. Chi sono questi vandali? Una della tante baby gang che stanno punteggiando il Forlivese negli ultimi mesi? Oppure chi?