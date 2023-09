Sostegno al clero, nel 2022 raccolti oltre 10mila euro

Domani si celebra la Giornata nazionale di sensibilizzazione alle offerte deducibili per il sostentamento del clero.

Nella diocesi di Forlì-Bertinoro nel 2022 sono state raccolte 234 offerte per un totale di 10.769 euro contro le 464 offerte e i 29.720 euro del 2021.

"Dal 1984, anno dell’entrata in vigore degli accordi di revisione del Concordato, la remunerazione per i sacerdoti diocesani è affidata al sistema della firma dell’8xmille per la Chiesa cattolica e alla raccolta delle offerte deducibili – afferma Sauro Bandi, responsabile del Servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa – e si punta sul coinvolgimento delle comunità cristiane che responsabilmente si fanno carico del sostentamento dei loro pastori, ma anche sulla sensibilità di ogni persona che ritiene che i sacerdoti svolgano un servizio perché tutti possano vivere una vita buona e bella. Molto si può ancora fare. Grazie a chi ha contribuito".

Le offerte possono essere fatte con il bollettino in distribuzione presso tutte le chiese utilizzando il cc postale 57803009 con carta di credito (Mastercard e Visa); chiamando il numero verde 800 825 000; tramite versamento in banca sull’Iban IT90 G050 1803 2000 0001 1610 110 a favore dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero (causale ’Erogazioni Liberali’ ai fini della deducibilità), presso l’Istituto Diocesano Sostentamento Clero (via San Martino 8) o in Curia (piazza Dante 1).

Coloro che desiderano fare l’offerta in parrocchia possono utilizzare la busta in distribuzione nelle chiese, compilarla con i propri dati così da ricevere anche la rivista ’Sovvenire’ e la ricevuta utile per la dichiarazione dei redditi. "Ognuno può donare secondo le proprie possibilità – continua Bandi – anche un piccolo importo, ma se lo facciamo in tanti diventa un grande aiuto per i sacerdoti e un modo per dimostrare loro vicinanza, gratitudine e apprezzamento".

Alessandro Rondoni