Sostegno alle scuole. Raccolti oltre 12mila euro

Dopo mesi di iniziative solidali continue e incessanti, nelle ultime settimane le azioni di solidarietà nell’ambito dell’alluvione hanno preso direzione più specifica, che riguarda in particolare l’inizio del nuovo anno scolastico. Sono state numerose le iniziative in questo settore, alcune delle quali già completate.

L’associazione di volontariato forlivese ‘Salute e Solidarietà ODV’ ha in questi mesi raccolto donazioni spontanee dei soci e di tante persone vicine all’associazione, arrivando a raccogliere una cifra pari a 9mila euro. I soldi verranno devoluti alla primaria ‘Dante Alighieri’ nel quartiere San Benedetto e alla primaria ‘Pio Squadrani’ dei Romiti. Il contributo verrà utilizzato per l’acquisto di materiale didattico, dopo la consegna degli assegni che avranno luogo oggi alle 10.30 alla Alighieri e domani alle 17.30 alla Squadrani.

È un altro esempio di solidarietà la manifestazione organizzata dalla ‘Federazione italiana pesca Sportiva e attività subacquee di Forlì-Cesena’ lo scorso 16 luglio, che attraverso una competizione agonistica nel fiume Bidente ha raccolto 1.750 euro, interamente devoluti sall’associazione Genitori della ‘Pio Squadrani’. Anche il progetto ‘Cartoline dalla Romagna’ è stato rivolto all’associazione genitori Amici della Pio Squadrani. L’iniziativa nasce da un’idea di Federica Nannini, appassionata di fotografia, e Paolo Panzacchi, scrittore. Sono state realizzate due diverse cartoline grazie agli scatti di Federica e ai testi di Paolo, che durante l’estate sono state vendute fino a raggiungere una donazione di 1.429 euro, consegnata venerdì scorso.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, ‘ForlìMusica’ ha deciso di fornire un contributo ai più giovani delle scuole dell’infanzia, elementari e medie. In particolare, ‘La musica per Forlì’ è la nuova raccolta fondi aperta lo scorso 4 settembre sulla piattaforma ideaginger.it, che servirà a donare libri di narrativa all’Istituto Comprensivo ‘Tina Gori’, diventato il punto di riferimento per le famiglie alluvionate dei quartieri Cava e Romiti. L’obiettivo della campagna è raccogliere 5.000 euro per l’acquisto di circa 250 libri di narrativa di cui la scuola ha bisogno e che saranno consegnati entro la fine del 2023. Inoltre, lo scorso 10 e 11 luglio ‘ForlìMusica’ ha realizzato due serate di musica e solidarietà. Gli artisti coinvolti nei due concerti si sono esibiti gratuitamente e parte del ricavato della vendita dei biglietti verrà utilizzato per l’acquisto dei libri richiesti dalla scuola. I Ministri Volontari della Romagna, infine, hanno rivolto negli ultimi giorni un aiuto specifico alla scuola Primaria ‘Peppino Vallicelli’ di Villafranca. In particolare, è stato utilizzato il Decon 7, potente soluzione brevettata di decontaminazione e pulizia utilizzata anche durante la pandemia da Covid-19, per una pulizia profonda al fine di rendere sicuri gli ambienti della mensa scolastica.

Martina Rossi